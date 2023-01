En los últimos días causó indignación en las redes sociales un hecho en el cual un hombre adoptó un chanchito como mascota, pero lo terminó comiendo en un asado. Según lo que cuenta TN, la dueña denunció que el nuevo propietario le mintió.

Mariela tenía a Roma, una chanchita mini pig de mascota, pero como no podía tenerla más en su casa, decidió buscarle otro hogar adoptivo. Fue Facundo Medina quien se puso en contacto con ella argumentando que quería adoptar al animal como mascota para sus hijas.

Para demostrar que el hombre tenía el lugar propicio para adoptar a la mini pig, le envió fotos a la dueña quien al ver cómo era su casa, aceptó que Medina adoptara a la chanchita y la pasó a buscar por la localidad de Pacheco el pasado 5 de enero.

Una vez que adoptó a Roma, tal como Mariela nombró a su chanchita, se viralizó un mensaje en un grupo de WhatsApp de mini pigs donde cuentan que un hombre había adoptado a una chanchita y se la había comido en un asado.

Luego de haber adoptado a Roma, el hombre subió una foto a su cuenta de Instagram con su "nueva mascota" con la frase "Con la chanchi". El posteo causó indignación entre los defensores de los derechos de los animales que lo calificaron como "psicópata".

En el mensaje se escuchaba a Medina decir que estaba regresando de buscar a la chancha y que fueran preparando el agua caliente para pelarla y luego ponerla en la parrilla.

La dueña, indignada aseguró que el hombre le enviaba videos de la chancha jugando con sus hijas. A su vez, y según lo relatado por Clarín, Medina confesó que lo estaban acusando de matar a un animal y era un error. "Yo no tengo nada que ver", aclaró.

Por otro lado, Medina dejó en claro que un estudio de abogados de delitos informáticos está trabajando en todas las amenazas que ha recibido por rodas sociales. Además, negó haber adoptado a Roma a pesar de que publicó una foto en su Instagram.

La dueña original de Roma confesó que llamó a Medina para preguntarle por el animal y que el hombre le respondió que no podía tenerla más, por lo que se la dio a otra persona. Aunque, dijo: "Ya no está más en este plano". Para finalizar, concluyó: "Me quiero matar, no lo puedo creer. Es muy cruel y me siento muy mal".