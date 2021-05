Las rutas en mal estado son sumamente peligrosas para los automovilistas, porque un defecto mínimo en el asfalto puede generar un tremendo accidente. Por eso un hombre decidió advertir a los conductores de la presencia de pozos y baches de una forma muy particular: dibujando penes fosforescentes en el piso.

Rodeando los pozos, el hombre marca con aerosol verde fluo la zona irregular del asfalto, pero en algunos casos va formando casi sin querer el dibujo de un pene. Esto sin dudas llamará la atención de los conductores, que evitarán pasar por allí y probablemente también eviten un accidente.

Esto sucede en las rutas de Auckland, en Nueva Zelanda, donde un activista de seguridad vial, Geoff Upson, se toma el trabajo de destacar las zonas peligrosas de las carreteras locales. El hombre aclara que lo hace cuando no hay tránsito, y con un chaleco reflectante, para cuidar su propia seguridad también.

Upson comenzó dibujando sus primeros penes fosforescentes en 2018, marcando una serie de baches cerca de su casa en Kahikatea Flat Rd, cerca de Waitoki. Frustrado por no haber tenido respuestas a sus reiteradas quejas a Auckland Transport sobre el estado de la ruta, decidió llamar la atención de esa manera. Desde entonces lleva dibujados unos 100 penes fosforescentes.

Geoff Upson recibió una llamada de la policía porque habían recibido una queja de un vecino de Old North, cerca de la carretera SH16, porque no quería ver ese dibujo en la ruta. El particular “artista” respondió que deberían hacerle el reclamo a quienes se encargan del mantenimiento de los caminos. “Si salen y arreglan la carretera, se eliminará el 100 por ciento de mi dibujo”.

El hombre explica que no se trata de vandalismo, ni de una burla, sino que intenta, no sólo advertir a los conductores, sino también a la Auckland Transport para que arreglen las rutas.