Melinna Bobadilla, actriz reconocida por su papel en la serie Orange is the New Black, denunció mediante Twitter que fue expulsada de un vuelo por defender a una mujer de color que presuntamente era acosada y humillada por el personal de la aerolínea con la que iba a viajar. La artista expresó lo disgustada que se sentía por haber sido tratada de esa manera, incluso por las autoridades.

Bobadilla se encontraba en Sacramento, California, cuando se percató de una situación que le pareció injusta y decidió apoyar a la víctima. Ella aseguró que en ese momento el personal de la aerolínea Southwest Air criticó a una mujer por su vestimenta y que incluso le impidieron abordar la aeronave porque consideraban que su ropa no era adecuada.

Al parecer, el trabajador le prohibió el acceso porque su camiseta no tenía mangas y era “demasiado reveladora”. “Hola amigos, me acaban de bajar de un vuelo de Southwest Air por defender a una mujer joven que era avergonzada y acosada por un empleado por usar una camiseta sin mangas que consideró demasiado reveladora”, denunció en su Twitter.

En ese momento, ella tomó el problema como suyo y trató de defender a la mujer, al cuestionar al empleado sobre el código de vestimenta de la empresa. Le preguntó cuál era la regla que la mujer supuestamente infringía, a lo que él respondió que era subido de tono y que esa era una compañía familiar. Bobadilla dijo que el hombre se puso a la defensiva y se limitó a responder: “Está utilizando un corset y esta es una compañía familiar. Les resulta ofensivo a algunas personas”.

Pero eso no fue todo, sino que lo que terminó de enfurecer a la actriz fue que dicho trabajador obligó a la mujer a ponerse un suéter que la misma empresa le proporcionó. El objetivo era que se cubriera, ya que la ropa que ella utilizaba “no estaba permitida”. A partir de ese momento y luego de intentar velar por los derechos de la víctima, Bobadilla fue expulsada del vuelo. “Me sacó por cuestionar su política misógina, ejerció un doble estándar al hacer cumplir una supuesta regla de vestimenta ofensiva”, afirmó.

Además, reprochó en la misma publicación que hizo en la red social que consideraba inapropiada la actitud de la aerolínea de haber citado a las autoridades. Dijo que la pusieron “en peligro al llamar innecesariamente a la Policía”. Y es que los oficiales acusaron a la mujer de haber tenido un comportamiento disruptivo, lo cual criticó porque al parecer la catalogaron como problemática, pero se “desvivió para proteger a un hombre blanco conservador”.

Finalmente, la aerolínea no quiso entrar en detalles y solo le respondió a la actriz a través de redes sociales: “Gracias por contactarnos Melinna, lamentamos que no hayas podido viajar a tu destino como habías planeado. Por favor, envíanos un mensaje directo con tu número de confirmación y cualquier otro detalle sobre tu experiencia”.