La pizza es una de las comidas más populares en el mundo. Esta típica receta italiana se expandió por el mundo durante el siglo xx y rápidamente se convirtió en una de las opciones más elegidas para comer algo al paso. Hoy en día existen muchas recetas para hacer pizza y cada local gastronómico implementa nuevas preparaciones para tener el mejor plato. Sin embargo, a veces el exceso de creatividad puede arruinar un plato de comida.

Pizza de ananá, de muzzarella, de jamón y morrones, con huevos, con palmitos y salsa golf, de calabresa, con anchoas o fugazzetta son algunas de las opciones de pizza que se venden en los locales gastronómicos.

Sin embargo, la sucursal de una famosa pizzería estadounidense fue más allá y sumó a su menú una pizza "infernal". Un turista que viajó a Taiwán documentó la "monstruosidad" que se animó a comer mientras se encontraba de vacaciones.

La pizza "infernal" lleva ingredientes inusuales y fue furor entre los usuarios de las redes sociales. El tuitero Xaviwán (@taijindgu) compartió la foto del clásico plato italiano, pero esta vez la receta generó polémica.

"Probé la pizza infernal de Pizza Hut Taiwán", escribió el usuario de Twitter y adjuntó una foto en la que se visualizan los extraños ingredientes: pollo frito taiwanés, aros de calamar, tempura taiwanesa (tianbula), cebolla, albahaca, cebolla picada, mozzarella, queso parmesano, salsa barbacoa, pimienta y lo más importante: galletitas Oreo en los bordes.

No hay dudas de que esta pizza rompe con las recetas tradicionales y no es algo común de encontrar. Los usuarios le consultaron al tuitero sobre el sabor y él contó que "estaba pasable" y destacó que lo mejor fueron las "oreo con su crema medio derretida".

"Lo salado no se mezcla mucho con lo dulce porque pusieron poco aceite y está más o menos separado. No paran de hacer experimentos", aseguró el tuitero y remarcó que "lo dulce te lo comes al final de cada ración y está rico con la crema medio fundida. El resto está bien, pasable".

El usuario de Twitter también se percató de un detalle importante para la preparación de la pizza: "Tienen que calcular bastante bien el tiempo de cocción para que los ingredientes se cocinen bien, pero a la vez la crema de las Oreo no se funda demasiado y se desparrame por fuera de la galleta".

Otro de los puntos que consultaron los internautas fue sobre el precio de esta pizza. El hombre aclaró que vale 14 dólares y 13.50 euros, casi 1700 pesos argentinos, según el cambio oficial.

Fuente: Crónica