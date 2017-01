Lunes triste es el nombre dado al tercer lunes de enero, presentado como el día más deprimente del año. El concepto fue publicado por primera vez en 2005 como parte de una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel, que dijo haber calculado la fecha usando una ecuación. Tal idea está considerada como pseudociencia, siendo su fórmula ridiculizada por los científicos como un sinsentido.

¿Por qué es el día más triste? Lo determina una fórmula matemática. Para determinar esa fórmula, el psicólogo de la Universidad de Cardiff Cliff Arnall tuvo en cuenta factores como las deudas que hay que asumir tras las navidades (D), el tiempo transcurrido desde entonces (T), el dinero que se cobra en enero (d), el frío que se produce durante estas fechas (C), la necesidad de tomar decisiones (NA), el período transcurrido desde el último intento fallido para dejar un mal hábito (I) y la motivación (M).

De este modo, la fórmula que determina que el tercer lunes de enero es el día más triste y deprimente del año es esta: 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA.

Muchos consideran que la fórmula con la que se determina el Blue Monday no tiene base científica, pero...

Los consejos que nos dan los expertos:

Escuchá música a todo volumen

Despertar en el "Blue Monday" con mucho ritmo te ayudará a sentirte mejor. Y es que subir el volumen de nuestro aparato de música y escuchar nuestra canción favorita libera endorfinas, según demostró un equipo de la Universidad de Manchester (Reino Unido). Las endorfinas son neurotransmisores que tienen mucho que ver con la sensación de felicidad.

Rodéate de gente alegre

Un trabajo publicado en la revista The journal Proceedings of the Royal Society B reveló que tener compañía bienhumorada nos ayuda a evitar el riesgo de caer en depresión. Así que el plan perfecto para este Blue Monday es llamar a tus amigos y quedar para pasar un buen rato.

Hacé deporte

Las contracciones musculares que se producen cuando hacemos deporte provocan cambios neuronales y entre ellos, nuevamente, se encuentra la producción de endorfinas.

Vigilá lo que comés

Algunos alimentos son necesarios para producir neurotransmisores como las endorfinas o la serotonina, y para mejorar nuestro estado de ánimo es necesario incorporarlos a nuestra dieta.

Reíte mucho

Reírnos, aunque no hayamos visto nada que nos dé risa, nos ayuda a ser más felices. Está demostrado que rebaja los niveles de estrés y nos ayuda a evitar pensamientos negativos. Así que, este "Blue Monday", ¡a reír mucho!

Fuente: MDZ