La encargada de una farmacia en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda, sufrió una brutal paliza por parte de una clienta, esposa de un paciente oncológico, cuando le informaron que no podía retirar medicamentos porque la orden médica estaba mal prescrita.

El episodio de violencia ocurrió este martes alrededor de las 13 cuando Claudia Gómez, clienta desde hace varios meses, se presentó en el lugar para retirar medicación. La farmacéutica le comentó que la obra social ya no la entrega desde hace un tiempo, pero pareció no importarle a la mujer que se desató la furia.

Inmediatamente pidió el libro de quejas para dejar asentado su reclamo, pero como no contaban con él en ese momento, la encargada del lugar le ofreció una hoja para que lo escribiera. "Sin mediar palabra alguna, me tomó de los pelos a través del mostrador y me empujó hacia adelante", recordó la representante de la farmacia a cronica.com.ar.

"La señora comenzó a insultarme diciéndome 'te voy a reventar, me están tomando el pelo. Hija de puta, te voy a esperar a la entrada y a la salida para desfigurarte la cara'", señaló la mujer.

Una vez que pudieron separarlas, la víctima se dirigió hacía la cocina pero la violenta no dejaba de insultar. "Ahora temo por mi integridad física, porque esta mujer es clienta e hizo mención de mis horarios", manifestó.