Un grupo de albañiles cumplió el verdadero sueño de los trabajadores de la construcción: encontrar un tesoro escondido en medio de la obra. En TikTok ese momento se hizo realidad y es viral.

En las imágenes se ve a unos obreros que están picando una de las paredes de la vivienda y de repente se convierten en los protagonistas de una historia que parece de película. Entre escombros, piedras y cemento hallaron miles de pesos en monedas y algunos billetes.

Todo lo mostró el usuario de TikTok @angelcabrera504, quien difundió varios fragmentos donde se lo ve con sus compañeros de trabajo juntando la enorme cantidad de dinero en una casa de México.

Este descubrimiento soñado para los albañiles del mundo se hizo viral muy rápidamente, sumando más de ocho millones de visualizaciones en pocas jornadas. La enorme repercusión del momento generó que más tarde Ángel suba más videos. En todas las publicaciones se ve a los obreros sacando monedas de la pared que recién habían tirado abajo. Al parecer, el dueño de la propiedad había dejado muchos ahorros entre los ladrillos. Sin relato, pero con música tropical de fondo, el albañil tiktokero escribió en sus videos algunas frases cortas para explicar. “Premio gracias a Dios”, tituló el primero y más sorprendente.

Luego, en los otros clips se los ve a los hombres juntando las monedas dentro de los baldes de pintura vacíos, mientras separan los restos de pared y cementos.

Unos pocos internautas pusieron en duda la veracidad del hecho, pero los siguientes posteos no hicieron más que confirmar el descubrimiento del tesoro. “No debieron subir esto, puede ser peligroso, no saben de quién era el dinero”, planteó un usuario de TikTok asustado. Sin embargo, el albañil no dejó de mostrar el conteo de monedas en varios capítulos.

Lo que nunca dejó en claro el obrero Ángel es si devolvió la plata, se la quedó o la regaló. Miles de comentaristas le pedían que revele la verdad y lo más importante: ¿Cuánta plata era en total?.

Lejos de dar precisiones, el tiktokero que cosechó millones de visualizaciones en varios videos, siguió con el misterio. En un último video mostró otra pared y apuntó: “Suena a hueco. Después veo qué hay y les cuento”.

Fuente: Crónica