“Tengo un ratito para tomar sus ‘pregus’, tema abierto… ¿Qué quieren saber?”, le consultó Alessandra Rampolla a sus seguidores de Instagramen la tarde de ayer. Obviamente la gran mayoría decidió aprovechar los conocimientos de la puertoriqueña y pedirle tips del tema que mejor conoce: el sexo.

Así fue como arrancó la consulta sexual online vía mensaje directo. Entre las miles de preguntas, comentarios y dudas que le llegaron, Alessandra Rampolla eligió las más interesantes para compartirlas con su gente, sin tapujos ni tabúes.

“Mi pene le hace mal en una posición a mi mujer, ¿Podría traer problemas en algo?”, preguntó uno (siempre manteniendo el anonimato, por supuesto). “¡Si! Principalmente en que ella no quiera seguir teniendo relaciones que le resultan dolorosas. Cambien la postura, hay muchas. No le hagas mal”, contestó la boricua.

“¿Por qué me cuesta tanto tener un orgasmo?, ¿qué debo hacer?”, consultó alguien cuyo sexo no se supo. “¡Contrae deliberadamente los músculos de tus piernas, brazos, abdomen y pies! La tensión corporal es una respuesta automática a la tensión sexual, y su activación voluntaria a menudo acelera y facilita el orgasmo”, fue la contestación de la sexóloga, muy específica.

Después, vino la más picante de todas. “¿Cómo hago para hacerle sexo oral a mi marido y que no me de arcada?”, fue la pregunta. La respuesta fue de lo más técnico y hasta con ‘bullet points’: “1. Respira siempre por la nariz. 2. Posiciónate de manera que tu garganta quede bien abierta (cuello estirado). 3. Usa tus manos. No solo te permite descansar la boca, sino que también puedes controlar la profundidad de la penetración. 4. Haz las veces de tragar, espanta el reflejo de la arcada”.

¡Alessandra Rampolla verdaderamente encendió las redes!