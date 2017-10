Las elecciones del domingo vinieron con condimentos de frivolidad, y allí estuvo Alexander Caniggia para aportar lo suyo.

El hermano de Charlotte escribió un tuit arengando a que la gente vote por Cambiemos… y pidió que elijan a Mauricio Macri (¿), el presidente de la Nación que no está postulado a otro cargo…

“El que no vota a mi bro @mauriciomacri no es Flama #Elemperador”, lanzó con humor.

Sus seguidores le hicieron notar el blooper. “Dear emperador: nadie votó a Mauricio porque no estaba como candidato a nada. Tu nivel de flama está más abajo ahora. Igual te quiero”, “tentada”, “decime que esto es parte de tu show, se cayó el emperador”, “@mauriciomacri no es candidato es su partido, ¡informate primero! Igual yo a gatos no voto”.