Amalia Granata decidió opinar sobre el tema del escándalo del cordero, que tiró en empresario Pacha Cantón a la pileta del empresario Federico Álvarez Castillo, marido de Lara Bernasconi, desde un helicóptero a la pileta de la casa de la familia en Punta del Este.

La diputada por Santa Fe, que está en contra de los abortos y apoya las campañas “pro vida”, decidió salir a opinar al respecto con una comparación que generó mucha polémica.

“Si un empresario arroja un chancho desde un helicóptero es repudiable por todos, pero si un médico arroja un bebé a la basura para algunos es salud pública”, escribió desde sus redes.

Muchos salieron rápidamente a contestarle. “Ningún médico arroja “un bebé a la basura” porque se llama bebé al recién nacido a través del parto. Que fue gestado por voluntad de la madre. Ningún médico va a tirar a la basura un bebé de 4kg que ya nació”, le contestó una usuaria.

“No hay punto de comparación Amalia!!”, le comentó otro. “Qué necesidad??? Tenés 200 argumentos para defender la vida del no nacido. No uses un argumento especista”, le pidió otra.