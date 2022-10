Procura hablar ben claro, Aries, hay personas que pueden confundirse. Si estás empezando a salir con alguien, Tauro, no estés pendiente todo el día del teléfono. No saques conclusiones precipitadas, Géminis, podría causarte problemas. Si tu economía está de capa caída, Cáncer, sé positiva y busca los recursos para remontar. Para seguir progresando profesionalmente, Leo, exígete a ti misma un buen nivel y no ahorres esfuerzos. Si llevas un estilo de vida lujoso, Virgo, atraes a personas superficiales. Es básico si buscas trabajo, Libra, que tu nueva tarea despierte tu interés. Es muy importante que escuches siempre a tu voz interior, Escorpio, incluso cuando has reflexionado mucho sobre un tema. Tu principal objetivo, Sagitario, tiene que ser no caer en el estrés, aleja las preocupaciones. Acepta la propuesta de alguien de tu entorno de tener una cita a ciegas, Capricornio, podría dar un giro a tu vida. Buen momento para tomar decisiones, Acuario, pero no lo hagas siguiendo el primer impulso. Todo te funciona bien, Piscis, y si te lo propones pueden funcionar todavía mejor.

Aries

Hoy, Aries, procura enviar mensajes claros concisos, porque a veces, por no herir los sentimientos de la gente hablas de una forma que no hay quien te entienda. Está bien que a diario busques las palabras más adecuadas y que utilices un tono cordial, pero a partir de ahí has de poner la directa y no irte por los cerros de Úbeda porque dejas a las personas confundidas. Esto es especialmente importante en el ámbito amoroso. Si este chico con quien has estado saliendo últimamente no te llena lo suficiente, díselo hoy mismo abiertamente, porque puede que de la forma en que lo vienes haciendo él crea que sientes todo lo contrario. Y si eres de las Aries que está en una relación estable y quieres avanzar en ella, no te andes por las ramas y manifiéstate lo más clarito que puedas a diario.

Tauro

Si hoy tomas una decisión antes de haberla pensado mucho, Tauro, no te quejes si no has acertado porque tienes que hacer justo lo contrario, pensar y luego decidir. No tengas prisa y cuanto más importante sea la decisión, menos. Tómate tu tiempo a diario para reflexionar y te ahorrarás muchos problemas. Hoy tendrás ocasión de ponerlo en práctica. Tampoco te lamentes si algunas personas de tu alrededor van chismorreando sobre ti. No cuentes tus cosas a todo el mundo, reserva un espacio para tu intimidad y confía sólo en las personas que sabes que te aprecian sinceramente, Tauro. En el terreno sentimental, estás empezando a salir a diario con alguien que te ha cautivado. Procura no pasarte hoy el día pendiente del teléfono y los mensajes porque esto está interfiriendo en tu trabajo. Si te organizas tendrás tiempo para todo.

Géminis

Si hoy en el trabajo la tensión se palpa en el ambiente, Géminis, procura calmar los ánimos que a diario se han ido encendiendo. Si se produce una discusión no tomes partido ni saques conclusiones precipitadas. Espera a que la cosa se suavice para forjarte una opinión pero, sobre todo, no intervengas porque alguien se verá en problemas por ello y podría involucrarte a ti también. Hoy actúa pensando más en ti misma, en lo que te beneficia o te perjudica. Últimamente tienes tendencia a pensar primero en los demás y ya te vas dando cuenta de que esto a veces no es tan positivo como parece. En el terreno sentimental, Géminis, si estás con alguien desde hace poco tiempo, te quedan todavía muchas cosas por descubrir a diario. No lo idealices porque nadie es perfecto y puedes desilusionarte antes de tiempo.

Cáncer

No te inquietes hoy demasiado si ves que tus cuentas pueden ponerse rápidamente en números rojos, Cáncer. Si te agobias te resultará más difícil pensar en los recursos que tienes a diario para superar este bache. No quieras resolverlo todo hoy mismo, date algo más de tiempo. En muy pocos días puede llegarte un dinero que no esperabas y lograrás resituarte. Se trata de no agobiarte y no culparte por esta situación, porque han sido gastos imprevistos lo que te han llevado hasta aquí. A nivel sentimental, Cáncer, si estás saliendo desde hace tiempo con alguien, ha llegado el momento de implicaros en un compromiso más serio. Tal vez él ya te lo ha pedido pero a ti te asusta tanta responsabilidad. No te preocupes, lo vuestro va a diario por muy buen camino y sabrás estar a la altura.

Leo

Si se te presenta hoy un obstáculo que salvar, Leo, no elijas la vía fácil para salir rápido del problema, sino la que te asegure que lo vas a resolver definitivamente. Lo primero no es la mejor solución y te podría costar tener que enfrentarte de nuevo a diario con la misma situación. El esfuerzo siempre tiene su recompensa. Tenlo muy en cuenta en todos los ámbitos pero especialmente en el laboral. Si quieres seguir progresando tendrás que hacer algunos cambios y ser más responsable, cumplir con los horarios y exigirte a ti misma un buen nivel. Parece que últimamente te has olvidado un poco de estos aspectos, Leo. Hoy quizá te empieces a dar cuenta de que hay alguien rondándote a diario. Le tienes a un tiro de piedra. Quizá no es tu chico ideal, pero se le parece bastante.

Virgo

Te refugias a diario en el trabajo, Virgo, y muchas veces dejas de lado otras cosas tan importantes como el amor, la familia o los amigos. Hoy has de empezar a organizarte y que cada cosa tenga su espacio. No vivas sólo para trabajar y mucho menos si tanta intensidad tiene como fin conseguir más dinero. Ya sabes que los lujos y las cosas caras no te hacen feliz. Prueba a dar más protagonismo a diario a las cosas sencillas. Esto afecta también en tu vida amorosa, porque con este estilo de vida atraes a personas superficiales, que valoran mucho lo material, Virgo. Te convendría más otro tipo de gente, más sencilla y natural, que te valoren por lo que vales, no por lo que tienes. Hay alguien cerca de ti en quien apenas has reparado que te cambiaría todas las perspectivas.

Libra

Si hoy te sientes de nuevo hastiada del trabajo que desempeñas, Libra, tómalo como una señal. La vida te está indicando a diario que ya va siendo hora de empezar a buscar en otra parte. Hazlo con tiempo, sin agobios y sin precipitarte. Así quizá puedas elegir entre varias opciones. Pero recuerda que es básico que tu nueva tarea despierte tu interés, que te motive. No cambies sólo por un mejor sueldo. En el amor también necesitas calma. No tomes hoy una decisión tan importante. Deja pasar unos días porque que te llegarán muchas pistas sobre lo que más te conviene. En el terreno sentimental, Libra, no te entretengas con esta persona que no te interesa demasiado porque alguien más está esperando su oportunidad a diario y se trata de una persona que responde a tus expectativas.

Escorpio

Hoy, Escorpio, puede que tomes una decisión que te extrañará a ti misma. Quizá declines una oferta de trabajo muy tentadora y que estabas deseando a diario desde hace tiempo. Es importante que analices las razones de esta negativa que ayer te parecía impensable porque son muy válidas. Parece que tu intuición hoy tendrá bastante que ver con tu respuesta. Harás bien porque correrías un riesgo bastante alto y totalmente innecesario en estos momentos. Es interesante escuchar la voz interior, incluso cuando hayas reflexionado mucho y a diario sobre un tema. En el terreno sentimental, Escorpio, empieza a ser más espontánea en tus manifestaciones de cariño, tu chico lo agradecerá. Esto además pondrá un poco de chispa a diario en la relación. Si hoy lo pones en práctica os espera un día magnífico y una noche llena de pasión.

Sagitario

Aunque todavía estemos a miércoles, Sagitario, hoy ve ya preparando tus planes de fin de semana y evitarás caer en el estrés a diario. El trabajo de estos días junto con las obligaciones domésticas y tal vez alguna salida con amigos, pueden agobiarte demasiado. Por eso, si hoy empiezas ya a pensar e ilusionarte en un fin de semana relajado tendrás mucho ganado. También te conviene desconectar totalmente cuando llegues a casa. Si estás en pareja, aprovecha a diario estas noches para crear un ambiente súper íntimo que os beneficiará mucho. No olvides que tu principal objetivo ha de ser no caer en el estrés. Y si eres de las Sagitario que empiezan a salir con alguien, no tengas tanto miedo a que no se trate de algo duradero. No te cuelgues de esta persona pero disfruta del día a día. El tiempo dirá.

Capricornio

Sólo te falta un detalle para redondear tu éxito, Capricornio. Presta atención hoy a los consejos que alguien con mucha experiencia te está dando porque te serán muy útiles a diario. Una de tus amigas quizá está empeñada en montarte una cita a ciegas con alguien que, según ella, te gustaría mucho. Si amas las emociones, acepta, pasarás una noche divertida. Pero si eres reacia a estos temas, pídele que lleve a esta persona a una reunión de amigos o que le invite a salir con más gente. Si realmente te gusta, Capricornio, no permitas que el recuerdo diario de un anterior fracaso te haga desistir de intentarlo de nuevo. Una persona nueva te puede cambiar tu visión de la vida por completo. No pierdas la oportunidad de comprobarlo y menos si te lo están poniendo en bandeja.

Acuario

Te has levantado hoy con la energía a tope, Acuario, mucho mejor que de lo que venía sucediendo últimamente a diario. Aprovecha para hacer todas aquellas cosas que habías ido dejando de un día para otro y que te parecían una montaña insalvable. Si tienes que tomar una decisión, ahora es el momento, pero no lo hagas siguiendo el primer impulso. La precipitación nunca es buena y además no es necesaria. Reflexiona a diario sobre los asuntos que te preocupan y si no acabas de ver las cosas claras pide opinión a tu gente de confianza. Después, con toda la información, decide. En el ámbito sentimental, si estás en pareja hoy te esperan horas muy felices, Acuario. Es posible que tu chico te de una noticia importante, quizá un éxito profesional. Celebradlo en la intimidad y será una noche para tirar cohetes.

Piscis

Estás en un buen momento, Piscis, aunque quizá tú hoy no lo percibas así. Ahora que la vida te ha aportado estabilidad y felicidad no le busques tres pies al gato y empieces a sentirte mal a diario por lo que no has podido conseguir. Bloquea esta tendencia a verlo todo negro y convéncete de que las cosas están bien para ti y, si te lo propones, todavía pueden estar mejor. En el trabajo, deja de rivalizar con tu colegas y no pierdas el tiempo intentando superarles. A la única persona que has de superar es a ti misma, Piscis. A nivel sentimental, si estás pasando un calvario a diario a causa de una ruptura, en lugar de pensar en escribirle melancólicas notas de amor, hoy sé más radical y bloquéale. Te evitarás respuestas que te harán daño y le dejarás perplejo.