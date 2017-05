Las imágenes se viralizaron y poco después salió a la luz la historia de cyberbullying. Detrás de "Hola, soy Anto" está una joven con retraso mental que en los últimos días fue el centro de las burlas en las redes sociales. Esta mañana, Antonella finalmente habló. Confesó que sufre por las burlas, que llora por las cargadas y que está arrepentida de haber hecho el video.

Durante una entrevista en con el programa "Nosotros a la mañana", que conduce Famián Doman, la joven salió al aire por teléfono y dio respuestas breves ante las consultas de los panelistas. "Me arrepentí mucho de hacer el video", confesó Antonella.

"Me encanta bailar y me gusta la música. Me gusta cantar también, pero no sé cantar. Yo creo que no hago nada malo", indicó la joven. La transmisión en vivo que hizo por Facebook, que está dentro de su pileta de lona y se moja con una manguera mientras saluda a sus amigos, rápidamente se volvió viral y por diferentes redes sociales se comenzó a compartir el video.

"Me preguntan si soy la del video y quieren sacarse fotos y videos conmigo", aseguró la joven, y agregó que sueña con trabajar como "youtuber" y que para eso va a seguir grabando videos.

La historia de Antonella

Julio, el papá de la joven, había contado el fin de semana que Antonella está deprimida y no quiere salir de su casa a raíz de las burlas y parodias que sufre desde que hizo esa transmisión por Facebook.

El hombre explicaba: "Anto tiene un retraso mental. Ella y sus hermanos. Yo los cuido. Mi señora trabaja en una casa de familia y yo soy gastronómico hotelero. Esto nos tomó por sorpresa. Anto está muy mal, no quiere salir de casa".

Estas palabras hicieron que algunas de las personas que parodiaron a la joven recapacitaran, pidieran disculpas y hasta bajaran sus videos y posteos donde se burlaban.

Una de ellas fue la actriz Nazarena Velez, que pidió disculpas e invitó a reflexionar sobre el bullying en las redes sociales.