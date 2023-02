Los participantes de Gran Hermano 2022 protagonizan todo tipo de secuencias, algunas más agradables y otras que generan repudio entre los compañeros de "la casa más famosa del país". Esta vez, Ariel Ansaldo decidió expresarse sobre la depilación de sus genitales e impactó a todos con sus dichos: un compañero se dio cuenta que usó la misma máquina de afeitar.

Resulta que los jugadores estaban conversando en el living, a excepción de Ariel, quien se encontraba en la cocina. "Pero chicas, por favor, yo no tengo la (depilación) definitiva como ustedes. Yo soy de los '90, es a mano", afirmó. Las mujeres lo escucharon atentamente, pero un compañero se sorprendió por sus dichos, ya que utilizó la misma afeitadora en otra parte del cuerpo.

Ariel se cortó su vello púbico con la máquina de cortar pelo y después MARCOS LA USÓ!!#gh2022 #gh2023 #granhermano pic.twitter.com/HwGpI3J4iL — ZukkoMaster (@sofia_trini99) February 5, 2023

"Pero, ¿de dónde te sacaste?, ¿De acá abajo?", le preguntaron. "De ahí, del pubis. Claro, todos nos emprolijamos ahí. Aparte liberás unos centímetros, es más estético", aseguró sin dudarlo. La reacción de otro de los varones fue rápida y provocó las risas en todos los integrantes del reality.

"¿Con la misma maquinita que yo me corté el pelo?", le preguntó Marcos Ginocchio apenas lo escuchó decir que se afeitó su zona íntima. "Yo estaba soplando la maquinita, así", agregó segundos más tarde, mientras mostraba cómo la sacudió cuando vio los pelos acumulados en la cuchilla.

"¿Pero con maquinita?", le cuestionó Julieta Poggio a Ariel. Ante la falta de respuestas, resaltó su duda, porque no logró entender cómo se sacó los pelos de los genitales con ese artefacto. Por otra parte, Lucila "La Tora" Villar y Romina Uhrig se rieron, mientras que Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente aplaudió la anécdota.

"¿Vos sentías olor medio raro no?", indagó La Tora respecto a los dichos de Marcos. Ariel, que observó toda la situación, sumó: "Chicas, yo qué me voy a imaginar. Estaba en el tacho de basura, no se lo puse en la cama, o en la mesa de luz".