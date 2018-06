El inicio de una pelea entre leones fue grabada por un visitante en el parque zoológico de leones Taigán, ubicado en la península de Crimea.

Pero, cuando todos temían una sangrienta escena, apareció el director del establecimiento, Oleg Zubkov, para poner paños fríos con un inusual método.

Es que Zubkov no dudo en sacarse la chancleta y encarar a los animales: "No me importa que seas león, te voy a dar una paliza", gritó.

Los visitantes se quedaron con la boca abierta al observar que los animales se dispersaron sin generar más incidentes.