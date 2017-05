El creador de "Algo con trigo", parodia de "Algo contigo", "Una morcillita" (por "La mordidita", de Ricky Martin), y "Empachito" (por "Despacito", de Luis Fonsi) llega: "Asar verduras no es asar", la versión de "Bailar pegados", el éxito de Sergio Dalma.

¿Volvieron los lentos? No, volvió el humorista cordobés "Bomba" Allende con un viral que ya está en todos los grupos de WhatsApp del país.

La canción arranca así: "Asar verduras no es asar. Es como estar chapando solo. Me voy a llenar con pan y si no hay chinchulín. Acá se arma el quilombo".​

En su canal de YouTube, "Bomba", de 28 años y de Alta Gracia, tiene 56.203 suscriptores y más de 4.900.000 visualizaciones.

"Bomba" vive de lunes a viernes en Buenos Aires y los fines de semana, en general, vuelve a Córdoba. Aunque se la pasa viajando: "Ahí aprovecho para cambiar las letras de las canciones y que surja algo divertido y viral".