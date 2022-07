La comunidad de La Carlota, Córdoba, está dividida entre el asombro y el escepticismo ante un raro fenómeno ocurrido en el automóvil de una familia de la ciudad.

Es que en el vidrio trasero del auto se visualiza el rostro de Cristo. Fue Belén Sbarbati, la dueña del vehículo, quien documentó lo ocurrido y subió varias fotografías a sus redes.

La mujer acudió al párroco Jorge Basso, quien en diálogo con el medio cordobés Puntal contó que visitó el hogar carlotense y pudo ver la imagen. Admitió que lo ocurrido “es algo extraordinario” y que no encuentra una explicación lógica, ya que el cristal no parece haber sido modificado de manera artificial.

"Salí a sacar la basura y sentí como si una luz pasara frente a mi cara y me tambalee. Hacía un ratito que mi hijo me había dejado el auto, así que lo llamé para preguntarle si le había puesto una estampa al vidrio y me dijo que no. Vinieron con mi nuera y se quedaron helados cuando lo vieron", relató la mujer.

Al mismo tiempo, la vecina reveló que consultó al propietario anterior del vehículo para determinar si el cristal tenía alguna estampa pero subrayó que el hombre le ratificó que no. “Si bien el auto tenía una calcomanía, no era nada que ver al Cristo que se ve ahora”, expuso.

Fuente: Telefé