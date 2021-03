En Carolina del Norte, Estados Unidos, se captó como un fantasma empujó brusca y repentinamente a un bebé que deambulaba por el living frente a su madre. El video tiene apenas 5 segundos pero muestra lo ocurrido.

La grabación fue publicada en las redes sociales por Shelby Patterson, madre del pequeño, que en diálogo con The Post relató: “Él corrió hacia el área de nuestra cocina, se detuvo en seco y cayó hacia atrás con mucha fuerza… Obviamente me aseguré de que estuviera bien. No fue hasta después de acostarlo que me senté y pensé en su caída. Sabía que él no volvería intencionalmente de esa manera”.

Las imágenes pertencen al pasado 6 de febrero en Fort Bragg, lugar de residencia de esta familia.

A su vez agregó: “Lo que la gente no parece pensar realmente en ese video es lo fuerte que se cayó. Nadie sabe por qué se cayó, solo creen que saben por qué se cayó, al igual que yo. Nunca aceleré ni reduje la velocidad de mi cámara, pero él se cayó tan fuerte en el video como parece”.

Ante la viralización de las imágenes, cientos de personas comenzaron a dar su opinión al respecto y se generó una grieta entre aquellos que creen que se trató verdaderamente de un fantasma y quienes afirman que solo es un video editado.