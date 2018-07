India no cesa en su escalada de violencia por una cadena que se difundió por WhastsApp. Esta vez, una mujer fue linchada por una multitud, convirtiéndose en la última víctima de esta supuesta banda que secuestra niños. Tras apresarla, la muchedumbre la interrogó y posteriormente la golpeó hasta la muerte cerca de un bosque en el distrito de Singrauli, del estado central de Madhya Pradesh.

Según publicó The Times of India, hasta ahora la Policía arrestó a nueve personas y sigue buscando a más implicados en el linchamiento. La víctima, que todavía no pudo ser identificada, tenía cerca de 25 años y parecía sufrir algún tipo de trastorno mental.

Los rumores sobre presuntos secuestros de niños que circularon a través del servicio de mensajería en estos últimos dos meses, provocaron la muerte en el país de más de una veintena de personas inocentes en sucesos similares.