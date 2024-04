Este lunes tuvo lugar el primer eclipse solar del año, que congregó a millones de personas en América del Norte para observar esta maravilla de la naturaleza. A pesar de que el hemisferio sur quedó despojado de este evento particular, en las redes sociales surgieron diferentes videos e imágenes sobre cómo se vivió allí. Uno de los registros que dejó atónitos a los usuarios fue la reacción de un grupo de animales en un zoológico de Texas, que provocó consternación y asombro.

La curiosa reacción de un grupo de animales en el momento del eclipse solar en Estados Unidos.

Los empleados del zoológico de San Antonio, en Texas, registraron como algunas especies comenzaron a correr desorientadas mientras ocurría el fenómeno astronómico. pic.twitter.com/DXntX7xIxQ — La Tercera Video (@LaTerceraTV) April 9, 2024

Este fenómeno astronómico, que recorrió México, Estados Unidos y Canadá, suele ser de los más impactantes y atrayentes para el ser humano, debido a que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra durante unas horas a lo largo de su órbita natural. Por ende, la luz es obstruida, ya que desde la superficie ambos cuerpos celestes parecen del mismo tamaño. Esto mismo sería causa de confusión en algunos animales, según remarcaron los veterinarios.

Gracias a las redes y a las diferentes emisiones que transmitieron en directo desde distintos puntos de Norteamérica, se logró tener una perspectiva amplia del minuto a minuto, incluso de las respuestas de la gente ante el espectáculo natural.

A pesar de que las noticias que encabezaron los medios hicieron hincapié en los accidentes de tránsito, la admiración de las personas ante el eclipse y los embotellamientos en las rutas, en las redes circuló un video que mostró la reacción de los animales en el momento en que se oscureció todo.... y causó estupor.

Esto sucedió en el zoológico de Dallas, Texas, cuando la Luna cubrió parcialmente al Sol. De un instante a otro, las jirafas comenzaron a correr y se escondieron del fenómeno, al igual que las cebras y los avestruces. Incluso, muchos señalaron que, además, las aves empezaron a gorgojear mientras otros chillaban.

El eclipse solar no solo genera este tipo de efectos en las especies animales, sino que en el ser humano también puede ser nocivo. En particular por observarlo sin ninguna protección, es por ello que en los Estados Unidos se entregaron lentes gratuitos y hasta el presidente Joe Biden advirtió a la población: “Vale la pena admirar un eclipse. Pero no sean tontos, amigos. Vayan a lo seguro y usen gafas protectoras”.

En tanto, este evento astronómico llegó a oscurecer por completo a México, mientras que en su vecino del norte, algunos estados solo alcanzaron a una cobertura parcial y presenciaron el famoso “anillo de fuego”, que sucede cuando la Luna no llega a tapar plenamente al Sol.