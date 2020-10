Es uno de los personajes de los '90 que una generación no olvidará. Incluso fue nombrado como “uno de los matones más queridos” del cine. Buzz McCallister, adolescente antipático, glotón, egoísta, dueño de una tarántula, fanático de los Chicago Bulls y rival de su pequeño hermano Kevin (Macaulay Culkin) fue una de las criaturas más populares de Mi pobre angelito.

Home Alone, la película de Chris Columbus estrenada en 1990, continúa en el recuerdo de millones y tendrá su remake. De Culkin supimos mucho de su vida luego (un drama), pero muchos se preguntan qué fue de la vida del actor que encarnaba a Buzz, Devin Ratray.

Nacido en Nueva York el 11 de enero de 1977, músico además de actor, está irreconocible. Continuó trabajando, aunque nunca logró la misma popularidad mundial con un proyecto.

Una escena de Buzz en "Mi pobre angelito"

Hijo de Peter Ratray y Ann Willis, alumno de la famosa escuela secundaria de artes escénicas Fiorello H. La Guardia de Nueva York (promoción de 1994), tiene poco más de 8 mil seguidores en Instagram, donde bromea sobre su pasado y muestra su cuarentena en soledad.

Debutó en el cine en 1986, en Where Are the Children?, un drama dirigido por Bruce Malmuth. Después de Mi pobre angelito 1 y 2, lo vimos en filmes como Daniel el terrible, Sombras de Nueva York y Nebraska y en series como La ley y el orden.

El golpe de fama nació así, según contó: “Había hecho películas desde que tenía seis años y solo hice una audición para Home Alone como cualquier otra película. No tenía idea de que sería diferente de cualquier otra audición cinematográfica en la que hubiera estado. Y me eligieron. Muchos creían que yo era así, pero no tuve ninguna experiencia de maltrato de con mi hermano mayor. Tuvimos una muy buena relación. Yo solo estaba actuando de matón”.

“Mi pobre angelito 2 fue más divertida de filmar que la primera, porque teníamos un presupuesto mucho mayor y sabíamos que teníamos un éxito en nuestras manos. Disfruté filmando en Nueva York durante los pocos días que estuve allí. Fue agradable poder ir al Hotel Plaza. Me ofrecieron una habitación para pasar la noche gratis, pero mis padres no me dejaron quedarme. Pensaron que me metería en problemas”, contó al sitio Complex.

“Algo que recuerdo es que Michael Jackson vino a visitar al set a los actores. Fue un día bastante memorable. Macaulay se me acercó y me dijo: ‘Ven aquí, quiero que conozcas a alguien’. No quiso decirme quién era, pero estaba muy emocionado".

"Lo seguí a la parte trasera de una de las camionetas del aeropuerto y en el asiento trasero de la camioneta estaba Michael: un abrigo largo gris, un sombrero gris y gafas de sol. No sabía qué hacer ni qué decir”.

Devin Ratray (Instagram)

“Después de la escuela de cine, me embarqué en intentar promover películas independientes. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que me estaba rompiendo la espalda seis días a la semana, en jornadas de 14 horas, y sin garantía de distribución”, contó en una entrevista, según cita el sitio IMDB.

“Claramente, Mi pobre angelito tuvo un efecto en mí que no tiene comparación con ninguna otra experiencia cinematográfica de mi infancia. Salí del negocio para estudiar cine en la Universidad de Nueva York y la Escuela de Artes Visuales. Crecí en escenarios de películas y estaba fascinado con la cámara y el trabajo del detrás de escena. Sentí que ayudaría en mi carrera como actor si conociera todos los aspectos del cine. Ir a la escuela de cine me enseñó lo mucho que ya sabía y que la mejor manera de aprender sobre cine es estar en el set con profesionales”.

Devin Ratray, a los 53 (Instagram).

Para 2021 Devin espera el estreno de dos películas, Hollywood.com y Construction. Siempre responde con cierta apatía cuando le preguntan si sigue viendo Mi pobre angelito cada vez que la repiten: “Si voy a visitar a mis padres durante las vacaciones, lo más probable es que mi madre esté mirando el filme. Pero yo prefiero no verla, ya la vi lo suficiente”.