La modela australiana La’Tecia Thomas se transformó en viral por hacer el camino inverso al resto de sus colegas.

Esta chica se cansó del agotador entrenamiento para mantener su cuerpo súper flaco, y aclaró que “la salud mental es tan importante como la física”.

Thomas dijo “basta” y cambió de rumbo.

“Muchas personas prefieren mi antigua figura, pero la salud mental es tan importante como la física. Me amo con cualquier peso que tenga, lo principal es sentirse feliz”, manifestó la modelo. Y agregó un mensaje clarísimo: “Recuerdo lo infeliz que me sentía antes. Me comparaba todo el tiempo con las demás chicas, estaba desnutrida y carecía de confianza”.