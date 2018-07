Flavio Azzaro no deja de llamar la atención por sus pifies, que poco tienen que ver con el periodismo deportivo y esta vez fue por su cambio de look. En general, cuando a alguien le hacen un mal corte de pelo suele decirse que no se entendió bien con el peluquero. En este caso, el problema es que el cambio de apariencia se lo hizo él mismo y tal como lo quería.

“Hoy a la madrugada cuando cada uno volvía a sus habitaciones, Flavio me pidió una máquina que yo no le debería haber prestado”, explicó Diego Díaz ante el look de uno de sus columnistas. “Nunca me imaginé que eso iba a provocar esto en su rostro”, se excusó.

“Cuando estaba llegando veía a alguien con la apariencia de Azzaro y digo: ‘No me digas que hizo eso en su cabeza’”, agregó e ironizó: “La máquina está en mi cuarto con las huellas digitales, entonces yo voy a ir en cana”.

“No me sé afeitar sacándome volumen, me hago un hueco y después del hueco viene la rapada”, intentó explicar Azzaro sobre su corte de pelo, y reveló: “Como se quedó sin carga, me empecé a dar con la prestobarba”.

Como se sabe, las redes no perdonan este tipo de cosas y lo destrozaron al periodista.