El fiscal general de la ciudad de Rawson habló de “desahogo sexual” al acusar a cinco jóvenes por la violación de una adolescente. Rodolfo Barili realizó un contundente descargo contra el funcionario judicial en la edición nacional de Telefe Noticias.

Tras un repaso por la causa, y explicar que Rivarola cambió voluntariamente la figura jurídica original del expediente, que dejó de ser abuso con acceso carnal gravemente ultrajante a un abuso sexual simple agravado por la participación grupal, Barili señaló: “Ante el escándalo que provocó esto, el Ministerio Público Fiscal lo defendió con un comunicado. Justificó el término usado por el fiscal en especificaciones técnicas y judiciales a las que ‘solo deberían acceder profesionales del derecho que conocen el alcance del término’. Básicamente, el Ministerio Público Fiscal nos trata a todos de burros”.

“Busqué ‘desahogo sexual’ en el Código Penal y no está. Difícil entender que el derecho y la ley no sean para el alcance y el entendimiento de todos. Difícil entender que un fiscal que debe acusar a violadores permita que queden libres y no condenados. Difícil entender que se defienda con supuestos tecnicismos legales la inmoralidad y manifiesta injusticia de dejar libres a delincuentes en vez de proteger a la víctima”, dijo el conductor de Telefe Noticias.

"Rodolfo Barili":

Por sus declaraciones sobre el dictamen de Fernando Rivarolapic.twitter.com/qtH5tkeCOG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 6, 2020

En el relato, luego Rodolfo contó que 48 horas después de que se conociera el fallo se juntaron 300 mil fimas para remover al fiscal. Ante esta situación Rivarola hizo “una profunda reflexión”y dijo que la frase “desahogo sexual” debe "ser erradicada”.

“Y sacó pecho. Dijo que gracias a él avanzó una investigación que por el tiempo entre el abuso y la denuncia no tenía muchas pruebas. Ahora todo está en manos del juez Marcelo Di Biase: si este juez homologa este aberrante dictamen del fiscal, los violadores de la menor de edad van a quedar en libertad”, dijo.

Ya en el cierre, Barilli conmovido concluyó: “Sepan que los estamos mirando. ¿Quiénes? Nosotros, los que no podemos haber estudiado leyes pero sabemos lo que significa la palabra justicia. Los miramos nosotros, los que sí sabemos qué es un violador, que una víctima es una víctima, y que un hijo de puta es un hijo de puta. Tampoco figura en el Código Penal, pero lo entendemos todos, eh”.

Fuente: Telefé Noticias