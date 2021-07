La presentadora chilena Cecilia Bolocco está muy activa en las redes sociales. Con frecuencia realiza transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram, donde alguna que otra vez se volvió viral.

En esta ocasión volvió a protagonizar un blooper, acompañada por su hijo Máximo Menem, quien suele aparecer cada tanto en sus “lives“.

Ni la Cecilia Bolocco se salva del trolleo



“Saludos desde Lomas Turbas” y lo leyó, csm pic.twitter.com/PlbKPp81G4 — marzrs (@marzrs) June 26, 2021

Mientras leía los comentarios de los seguidores, un usuario le mandó un mensaje particular. “Saludos desde Lomas Turbas“, dijo en voz alta. Un poco confundida, comentó: “Yo no sé dónde queda Lomas Turbas“.

Por su parte, Máximo, quien estaba presente, al escuchar el dicho de su madre no pudo aguantar la risa. “Ay, mamá”, le expresó, pero Bolocco continuó sin entender.

Ante esto, el hijo le explicó que en realidad quisieron que diga: “Lo masturbas”. “Ay, pero qué estúpida que soy“, se horrorizó la ex Miss Universo.

“¿Y quién sabe cuántas veces me habrán puesto otras cosas que yo no entiendo”, pensó. A lo que Máximo trató de consolarla: “¡Qué inocente! No te diste cuenta”. Sin embargo, Bolocco continuó reflexionando: “¿Quién me lo habrá mandado? Porque encima me lo escribió en letras grandes para que lo vea“.

Esta no es la única vez que protagoniza un blooper en un vivo de Instagram. Anteriormente realizó una transmisión en la que mostró su última colección de ropa. Cuando desfiló una prenda, los seguidores notaron que había un detalle extraño. “Tienes la alarma en la chaqueta”, le escribieron, y Cecilia, a los gritos criticó: “Bien giles los de Falabella, estoy bien enojada”.