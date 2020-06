TikTok se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas en los días de cuarentena. La plataforma se caracteriza por sus videos veloces, con mucha postproducción y doblajes cargados de humor. Y hace unos días se metió en este universo tecnológico un usuario que aporta tradición, pueblo y rutinas campestres. Para sorpresa de muchos, "El Gaucho de TikTok" que encarna Bryan Petaccio se volvió viral.

Esta red social no es nueva. Si bien ya era conocida en muchos países, durante el aislamiento por el coronavirus la cantidad de usuarios de la red social que permite grabar videos de menos de 60 segundos, creció más del 130% y se volvió un verdadero fenómeno mundial.

Pero aún sabiendo esto que resulta una obviedad, Bryan Petaccio, un joven de 30 años de la ciudad bonaerense de Pergamino, no sale de su asombro por el éxito que tienen sus publicaciones.

Es "El Gaucho de TikTok" que revolucionó las redes después de compartir 15 segundos de baile con una planta de maíz en el medio del campo al ritmo de un remix de la canción Par-Tusa y alcanzar los 100 mil seguidores.

El nuevo tiktoker dijo que no entendía muy bien de qué se trataba la aplicación pero una amiga le insistía para que se la descargue. "Tiré 2 o 3 videos tranqui y hasta que un día, así de la nada en el campo... ¡Bum! Explotó todo".

"Es algo loco, nunca me imaginé. Uno es conocido acá por su forma de ser, soy un loco lindo y a mi familia la conocen, pero en mi ambiente... Ahora es en todos lados: gente de afuera me manda mensajes, es increíble", describió.

Además del alcance masivo de sus TikTok en las redes, a Bryan lo sorprende que la gente lo reconozca y lo felicite por la calle. Con la humildad pueblerina que lo caracteriza, sobre sus videos explicó: "Sale espontáneo, de mi locura que tengo. Ahora se está viendo, pero siempre fuí así. Soy el que jode, me encanta divertirme".

Sin dejar de usar boina, en los videos no para de sonreír, de bailar y de mostrar su lugar de trabajo. Contó que ya desde chico le gustaba ir al campo y que lloraba cuando lo ponían en penitencia y no podía ir. "El campo es lo mejor que me pasó en mi vida. Amo estar sembrando, cultivar un cultivo de uno, poder venderlo, exportarlo, criar un animal...Es mi todo, es mi cable a tierra", aseguró.

El joven de Pergamino considera que está rompiendo con un estereotipo, mostrando el trabajo en el campo desde un lugar distinto. "Quiero romper con el estereotipo del gaucho que no hace nada y solamente saber andar a caballo", afirmó en diálogo con tn.com.ar y se preguntó: "¿Por qué el gaucho no se puede poner una calza y salir a pedalear?".

Su caballo suele acompañarlo en los videos y parece saber lo que tiene que hacer cuando se enciende la cámara. "Es manso y quiere meterse, quiere salir. Le falta hablar porque me mira como diciendo: Y este loco, ¿Qué está haciendo?".

"El Gaucho de Tik Tok" incentivó a que los jóvenes "se animen a trabajar en el campo y a apostar por el país". "El sector está medio asustado, hay un problema económico grande en Argentina, el precio de cereal está medio bajo, la gente no sabe si vender o no vender, qué sembrar pero creo que todos los chacareros apostamos y seguimos, le buscamos la vuelta".