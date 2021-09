Un posteo en Twitter despertó la emoción y la pasión de miles de usuarios que se plegaron a una campaña típica de redes sociales, y de fake news: un beso y el pedido de uno de los protagonistas de dicha escena en un presunto recital de Los Redonditos de Ricota conmovieron a todos los usuarios. Pero las cosas no eran tan así.

Desde la cuenta @julianelen, la que está manejada presuntamente por una persona llamada Julián Elencwajg, subió a la red social del pajarito la imagen de dos chicos besándose en un recital de la mítica banda que aparentemente brindó en el estadio de Huracán en 1993.

La foto era parte de otra publicación, realizada en Facebook por ‘Lore Avecilla’ y en el que esta mujer pedía ayuda para dar con ese joven: “Esto fue en Huracán, en el 93. En la entrada veo al chico este, ninguno de los dos nos conocíamos, fue un cruce de miradas nada más. Adentro, en pleno recital, suena ‘Un poco de amor francés’, me paro en los hombros de un loco y me encuentro cara a cara con este chico”, asegura.

Luego agrega: “El mismo que vi en la entrada, su mirada me volteó. Él me toma de mi cuello y me besó. Luego, cuando termina la canción me bajo y cada uno sigue su mambo”. En otra foto dentro del posteo de Elencwajg se afirma que Lorena está buscando a dicho joven, por eso pide difundir el tuit.

Sin embargo, las cosas no son lo que parecen: la presunta foto de Huracán en 1993 en realidad se trata de una fotografía tomada en la ciudad de México durante un recital de Avicii, la cual está disponible en la página rukes.com.

Tras la viralización del posteo, cientos de mensajes se hicieron eco de la ‘historia’ dándole like y compartiendo. Sin embargo, desde la cuenta de Rukes se encargaron de aclarar que se trataba de una fake news. Pero el autor del engaño, Julián Elencwajg, respondió irónicamente con otra publicación en la que afirma “Elijo creer”.

