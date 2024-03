Carlota y Cachita son hermanas mellizas que hace poco festejaron sus 100 años y todos sus vecinos fueron a celebrar su primer siglo de vida, en Córdoba.

Nacieron en 1924 en una zona rural cerca del Cerro de San Lorenzo, departamento de Calamuchita, y fueron las sextas hijas de sus padres, que tuvieron nueve en total.

Los festejos empezaron con una caravana de autos por las calles del pueblo, siguió en el patio de su casa, y dos días después hubo fiesta en un salón. También recibieron reconocimientos de autoridades municipales, y disfrutaron de los homenajes a pura emoción. Ninguna de las dos usa bastón, conservan muy buena salud, y tienen sus teorías con respeto a los secretos de la longevidad.

Lucy Chiesa es hija de Sesilia Casilda Cabral -así, Sesilia, las dos veces con “s”, figura en su documento-, más conocida como Cachita, y habl con el medio Infobae desde la casa de su mamá en Río de los Sauces. “Mi tía Carlota vive en Berrotarán, pero se ven todas las semanas, porque se extrañan, y se abrazan desde que se saludan hasta que se despiden”.

La historia de las hermanas comienza con la sorpresa de su llegada por partida doble, porque sus padres esperaban un solo bebé, y siempre contaban que tuvieron que salir a buscar otro “cuerito”, como le decían a la tela donde apoyaban a las recién nacidas. “Mi abuela se casó con mi abuelo a los 15 años, y tuvieron nueve hijos, de los cuales las mellizas son las únicas que quedan con vida”, reveló Lucy.

Las mellizas recuerdan las madrugadas con su mamá ordeñando las vacas, y ellas sentadas al pie a la espera de ese vaso de leche tibia con espuma, recién ordeñada. “Las mujeres compartían la cama, porque eran tantos que no alcanzaban, y hasta de eso se ríen, porque gracias a Dios tienen la memoria intacta, saben en qué día viven, y son muy sanas mentalmente”, comentó.

Las cumpleañeras recuerdan a su papá como un “hombre muy bueno y tranquilo”, y con picardía admiten que la que tenía un carácter un poco más fuerte era su madre. “Ella mandaba en todo, si nos miraba un poco nomás, ya teníamos que hacerle caso”, confiesan entre risas. Pasaban las tardes andando a caballo, jugando a la payana, y también acompañaban a su padre cuando araba tirado por caballos. Comían todo lo que producían en la huerta, los huevos del gallinero, y aprendieron a hacer todo casero. Su mamá cosechaba todo tipo de frutas y verduras, y también preparaba charqui. “Ponía la carne en una jaula, que era un recipiente con tejido para que las moscas no entraran, y después se dejaba secar para guardar”, detallan.

Según cuentan, las dos tienen en común que son muy alegres, cariñosas, y tienen una fuerza de voluntad que vence todos los pronósticos. Pero también tienen diferentes personalidades, y Cachita se define como “más tranquila y callada”, y describe a su hermana como “más alegre, nerviosa e impulsiva”.

Cada una tuvo su historia de amor. “Mi mamá se casó a los 35 años, que siempre nos dice que para esa época era considerada una ‘solterona’, tiene seis nietos y una sola bisnieta de ocho meses; mientras que mi tía Carlota se casó a los 18, súper jovencita, tiene cinco nietos, nueve bisnietos y dos tataranietos”, enumeró Lucy.

Cachita dice que “no hay necesidad de apurarse”, y que su propia vida es un ejemplo de eso. “Ella me crió con mucha libertad, y siempre me dijo: ‘Aunque decían que yo era grande cuando me casé, llegué a tiempo con todo, tuve mis dos hijos, mis nietos, así que la edad no importa; para qué tan pronto, mejor disfruten, salgan, hagan lo que les gusta, y después verán si se quieren casar o no, prueben cómo les va, júntense si quieren, y cuando quieran se casan’”, indica. Cuando llegó el momento de su flechazo se dejó llevar por esa ola de romance que surgió cuando estuvo frente a frente con “el hombre más churro y lindo de todos”.

“Mamá trabajaba con su hermana en un comercio, en Río de los Sauces, y mi papá iba a comprar, y ahí se enamoraron. Él era un gringo de ojos celestes, cinco años menor que mi mamá, y ella siempre dice que quedó hipnotizada”, cuenta. Se casaron, tuvieron dos hijos, y disfrutaron 56 años juntos. Cachita siempre lo cuidó, porque la salud de su marido era más frágil, y fue su único amor hasta que partió. “Hace nueve años que enviudó, y fue verdaderamente una relación muy amorosa”, aseguró Lucy.

Hace no tanto empezaron a resurgir historias de los pretendientes que tuvo Cachita antes de casarse, y entre carcajadas suele repasar algunos nombres con su hermana, su fiel confidente. Carlota, en cambio, conoció a un joven italiano a los 18 y al poco tiempo pasaron por el altar. Se fueron a vivir al campo y vivieron de la siembra, cosecha y el ganado. Ahí se separaron un poco los caminos entre las mellizas, y cada una se asentó en su respectiva localidad, pero siempre atentas la una a la otra. Mientras una de ellas siguió la tradición rural, la otra trabajó en comercio, y se mantuvo en constante contacto con los vecinos.

“Cuando nos tuvo a mi hermano y a mí, abrió una mercería en su casa con una prima, y durante mucho tiempo era la única del pueblo que forraba botones. Tenía la máquina y cuando había casamientos forraba en cantidad los botones chiquititos de los vestidos, y más adelante vendió productos de belleza por catálogo; le encantaba salir a entregar los pedidos a las casas, y charlar con la gente”.

Aunque las hermanas no pudieron terminar la escuela, se las ingeniaron para aprender a hacer cuentas cuando ya eran adultas, para poder desenvolverse en sus respectivos trabajos. “La maestra que les enseñó a leer murió a los 107 años, hace cinco años, y fueron muy amigas toda la vida”, reveló.

Hasta antes de la pandemia de coronavirus, Cachita brindaba hospedaje en su casa, y así se hizo aún más conocida en el pueblo. Sus conocidos le dicen con cariño “la pendex” de Río de los Sauces. “Desde que mi papá faltó, ella acondicionó las habitaciones para alquilarlas y tener un ingreso, pero después con tantos de COVID nos pusimos firmes con mi hermano y le dijimos que no podía seguir con ese emprendimiento porque venía mucha gente, y desde ahí dejó de trabajar, pero sigue siendo re activa y muy sociable, siempre tiene planes para la semana; ella se arma su agenda de actividades”, comentó.

A pesar de que las mellizas tienen problemas de audición, charlan con todo el mundo. “No me pidas plata, porque ahí si que no te escucho”, suele decir Cachita con humor. “No sé cómo hacen, porque escuchan muy poquito, pero entre ellas se re entienden, y después mi mamá me cuenta todo lo que le dijo la tía Carlota”, asegura Lucy. Las dos se levantan con una sonrisa, es muy difícil verlas enojadas, y mucho menos probable aún que hablen mal de alguien o critiquen a alguien. Son tan amorosas que cuando les preguntan qué es lo que más les gusta de la vida ellas responden: “Que todo el mundo nos quiere”.