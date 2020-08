Una empresa de seguridad en Birmingham, Inglaterra, se sorprendió cuando confirmó que su sistema de vigilancia registró a una novia caminando por una obra en construcción en el centro de la ciudad.

El jefe de la empresa de seguridad reveló que quedó “petrificado” después de afirmar haber visto a una mujer “fantasma” con un vestido blanco de novia acechando una obra en construcción.

La fotografía de la supuesta aparición fantasmal en el sitio de construcción de Birmingham se volvió viral, pero también sembró muchas dudas, dado que no se puede certificar si es verdadera o no.

Terror: cámaras de seguridad filmaron a una novia en una obra en construcción

El “movimiento” de la novia activó las cámaras de vigilancia en las primeras horas del martes 18 de agosto. Se afirma que la visión fue captada por CCTV en la oscuridad de la noche, pero cuando la seguridad realizó una patrulla completa del área solo minutos después, no encontraron nada.

El jefe de seguridad expuso que no pudo volver a dormir después de ver las imágenes: estaba completamente asustado. La novia blanca llevaba un objeto entre sus manos, pero no se llegó a divisar con claridad qué era.

El personal de seguridad fue alertado después de que una cámara con sensor de movimiento captara movimiento y tomara la siniestra imagen, según informó el medio Birmingham Live.

“Las imágenes llegan a mi computadora portátil, así que verifiqué y vi esa imagen. Notifiqué a seguridad en el lugar de inmediato, quien hizo una patrulla completa pero no encontró nada. Es increíblemente extraño. No tengo idea de lo que pudo haber sido, pero no dormí el resto de la noche”, detalló el jefe de seguridad.

Fuente: La 100