Camilo acaba de poner a la luz un dato que tiene a las redes sociales en puro ‘shock’: Evaluna se comió la placenta tras el parto de Índigo.

El cantante lo contó con la mayor naturalidad: “A mi esposa se la encapsularon [la placenta] y se la comió”.

Pero los padres de Índigo no son los únicos ‘celebrities’ que han tomado esta decisión, pues la mismísima Kim Kardashian también afirmó haberse comido la placenta de su hijo Saint en píldoras.

Hay quienes piensan que comerse la placenta tras el parto (ya sea cruda, batida o en píldoras) genera células madres buenas para el bebé. Sin embargo, según una investigación de American Journal of Obstetrics and Gynecology, no hay evidencias científica sobre los beneficios de esta práctica denominada como “placentofagia”.