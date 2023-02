“Yo iba a ser la novia, se canceló mi boda y este es mi primer trago”, comienza el video protagonizado por una mujer mexicana, viral en TikTok durante las últimas horas, luego de narrar su increíble historia.

Noemí Ruelas, la joven que debía llegar al altar, dio el puntapié inicial de un compilado de imágenes que incluyó a su familia y a la de su exnovio, con quien debía casarse a fines de 2022 luego de planificar y abonar la celebración.

En el primer video, el cual fue publicado por su excuñada -casi la otra estrella de la noche- y superó los cuatro millones de reproducciones, Noemí no explicó detalles de lo ocurrido. Tal misterio generó que los usuarios le exigieron a través de los comentarios que detallara qué había acontecido.

Fue allí cuando utilizó su cuenta de TikTok para calmar los requerimientos. “Nos conocíamos hace seis años y hace tres nos juntamos, pero no funcionó esa relación. Él regresó hace un año y decidimos intentarlo nuevamente. Cabe destacar que nadie apoyaba la relación, nadie de mi familia lo quería”

Noemí indicó que ni a ella ni a su exnovio les importó el clima familiar. “Seguimos, así que nos comprometimos en mayo. Ahí nos empezaron a apoyar, pero porque me veían a mí ilusionada y no porque querían que estuviésemos juntos”, sostuvo.

Y continuó: “Hicimos nuestros planes de bodas, contratamos todo. Hasta que llegó noviembre, luego diciembre, discutíamos por cualquier cosa y la boda la dejábamos en segundo plano. No le dábamos importancia a los planes de boda. Decidimos dejarnos a fines de diciembre, y 15 días antes de la fiesta tomé la decisión de que no quería casarme”.

La primera persona que lo supo fue su papá, a quien se lo comunicó minutos antes de que se fuera a dormir. “Él estuvo de acuerdo”, manifestó Noemí. Luego agregó: “Me respondió que estaba perfecto, que no me preocupara. Mi familia estaba contenta, pero dije que no iba a perder todo eso”.

Tras la cancelación, a Noemí la atravesó un pensamiento del cual no se pudo desprender: “Hay que festejar que no va a haber casamiento”. Fue por eso que decidió respetar cada contratación y les hizo saber, tanto a su familia como a la de su exnovio, que haría una fiesta para celebrar -de algún modo- que finalmente no se casaría y volvía a estar soltera.

Tanto en sus videos como en los de su excuñada se observa que todo se desarrolló en un amplio salón, con servicio de catering, música, bebidas y risas, a pesar de que los planes iniciales se habían derrumbado.

La joven completó: “Sí, hubo fiesta, solo que no fue boda. Mi familia me súper apoyó. Invité a mi excuñada y a la tía de él, con quienes soy muy unida. También le avisé a mi exsuegra que le dijera a toda su familia que iba a haber exboda, pero no fueron”.