El fútbol moviliza a un montón de argentinos y argentinas que se vuelven hinchas de un determinado club nacional, tal como es el caso de Boca Juniors. En las últimas horas, el video de un fanático generó repercusión en TikTok porque comenzó a cantar una canción relacionada en pleno boliche.

La música ya no se escuchaba y había poca gente en el lugar, lo que indicaba que la noche llegaba a su fin. Sin embargo, el joven animó la situación y su amigo capturó toda la secuencia: luego de compartirlo en su cuenta "polomorero", obtuvo 29 mil "me gusta" y varios comentarios con opiniones.

"Borrachos sueltos", escribió en la descripción el autor de la publicación, quien quedó impactado con el momento. "Yo estaría igual que él", "Así estamos todos", "¡Se emocionó! Mi vida", "Boca en todos lados", "Un genio. Vamos Boca", fueron algunas de las respuestas que se pueden observar.

La secuencia del joven que comenzó a cantarle a Boca en pleno boliche, según el viral de TikTok

"Quiero la Libertadores y una gallina matar. Yo te quiero, Boca Juniors, yo te quiero de verdad", repetía sin parar el joven que decidió empezar a cantar en medio del boliche. Entre los gritos, algunas personas que se encontraban alrededor solo lo miraban, mientras que otras se unieron a él.

Quienes comparten el mismo sentimiento por el club lo siguieron, se "contagiaron" la euforia y hasta grabaron todo lo que hacía. El joven no esperaba tener tanto alcance, por lo que se emocionó y buscó aún más apoyo en los presentes: cada vez entonaba más alto.

El volumen general llegó a una intensidad mayor, puesto que los presentes no lo dejaron solo en ningún momento. "Cuando tu amigo empieza a cantar en el boliche y lo siguen. Se coparon todos", redactó quien adjuntó el archivo en la red social. "¿Hay sensación más linda que empezar una canción de cancha y que te la sigan?", preguntó un hombre en los comentarios.

Y otros continuaron: "Cuando un movimiento es popular, no hay nada que hacer. Boca es pueblo, el pueblo canta a Boca siempre", "Todo el mundo es de Boca", "Me encanta cómo se emociona", "Me identifica", "Podría ser yo", "Boca es Boca por su gente, y es algo hermoso".

"El movimiento popular más grande de todos", "Quiero que sea mi amigo", "Así ando todo el día", "Estas cosas me hacen creer", "La teoría de que el mundo es de Boca, es cierta", "Solo Boca genera esto", "Somos felices con tan poco", finalizaron.