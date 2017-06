¿Qué no haría un padre por un hijo? Este es el caso, de un hombre que estaba muy enojado cuando encontró el escondite de su hijo adicto a la heroína que se la inyectó y casi muere de una sobredosis. Su idea era enviar un mensaje a su hijo.

"Le dije que si no vas a parar, haré lo mismo que tú", dijo Sergey Gnatovskiy, de 45 años, al diario The Post. "Traté de enviarlo a la rehabilitación. Me prometió que iba a ir, y lo encontré de nuevo drogándose.

Pero la lección de vida arriesgada parece haber funcionado: Son Maykl, de 23 años, afirma que ha tenido miedo de regresar a la rehabilitación después de encontrar a su padre desmayado en el piso de su living.

"Después de ver esto, definitivamente quiero ir a rehabilitación. He estado haciendo esto desde que tenía 15 años. Ahora tengo 23 años, no puedo seguir haciendo esto", dijo.

Maykl dice que al instante reconoció que su padre estaba con una sobredosis. Entonces, usó unos medicamentos para sacarlo de esa situación.

El padre, que nació en Ucrania, dice que está dispuesto a perder todo para mantener vivo a su hijo.

La comunidad de inmigrantes de la antigua Unión Soviética de Nueva York ha sido duramente afectada por la epidemia de heroína, según un estudio publicado en el Journal of Addictive Diseases de 2015.