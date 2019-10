En el cierre de las fiestas patronales de San Francisco de Asís, en Jujuy, un grupo folclórico resultó herido luego de que una estructura de reflectores cayera mientras estaban actuando.

El hecho ocurrió este sábado en la madrugada en la localidad de El Talar mientras "Los Criollos" se encontraban sobre el escenario. Tras el accidente, el festival continuó sin inconvenientes.

Según se puede observar en el video, la pesada estructurara de metal se vino abajo y golpeó a los músicos Iván Luna y José Luis Villán.

De acuerdo a diario El Tribuno, los músicos no pudieron ser asistidos de inmediato ya que en el predio no se encontraba ninguna ambulancia y tuvieron que ser trasladados a la guardia del hospital local en la camioneta de una persona particular.

"Nos abandonaron completamente, un particular tuvo que llevarnos hasta el hospital, porque en el lugar donde se realizaba el festival no había ambulancias, no había seguridad. Luego de lo que nos pasó, corrieron los hierros que cayeron y el festival siguió como si nada", dijo Luis Villán, cantante de Los Criollos.