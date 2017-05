Cuando las necesidades fisiológicas llaman a la puerta, no hay nada que hacer. El ciclista holandés Tom Dumoulin, líder del Giro de Italia, debió frenarse al costado de la ruta, en plena competencia, para ir de cuerpo.

Dumoulin frenó su marcha, se sacó su vestimenta y defecó al costado de la ruta. El inesperado suceso ocurrió a 30 kilómetros de el final del recorrido y el ciclista debió ceder el liderazgo de la carrera, pero no en la tabla general.

“Sencillamente, he tenido problemas. Tenía que cagar, no me podía aguantar. Lo empece a notar en el descenso del Stelvio y tuve que parar. No podía seguir, claramente. Al reincorporarme, he decidido luchar, luchar y luchar y sacar conclusiones al termina la etapa. Así que, evidentemente, estoy decepcionado. Mantengo el liderazgo, pero hoy ha sido un mal día”, comentó luego de la carrera.