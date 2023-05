Cinthia Fernández respondió a todas las preguntas que le hicieron a través de sus stories de Instagram. Y le hizo frente a un usuario que la criticó por tratar de "pajerlis" a los varones que le envían mensajes obscenos.

"¿Por qué siempre decís pajerlis despectivamente si gracias a ellos hiciste plata?", le consultaron. Entonces, Cinthia le puso los puntos y público algunos de los mensajes más desubicados que recibió, no tapando el nombre de usuario ni la foto de perfil, exponiendo a estas personas.

"Mi cuerpo lo muestro cómo y cuándo se me canta porque soy libre, no les da derecho sobre mí. Me dan asco, algunos tienen foto de perfil con la jermu. En fin, se van multiplicando", sentencio Cinthia, indignada.