Una madre cisne falleció "de un corazón roto" luego de que sus huevos fueran destrozados por un grupo de adolescentes que arrojaron ladrillos y rocas. El lamentable suceso tuvo lugar en Bolton, condado de Greater Manchester, Inglaterra.

Si bien el asesinato de los huevos ocurrió el 20 de mayo, fue a principios de esta semana que la madre fue hallada sin vida en donde estaba su nido.

Los jóvenes fueron vistos cuando arrojaban los materiales a lo largo del Canal de Manchester en la localidad de Kearsley. Según testigos, ellos estaban apuntando a la isla donde se encontraban los nidos construidos por los cisnes.

Al principio tres de los seis huevos fueron destrozados. Sin embargo, activistas de la vida silvestre, que vigilaban a los cisnes, advirtieron que en los últimos días se perdieron más huevos, por lo que ahora solo queda uno.

El padre cisne dejó el nido hace unas dos semanas, y no se lo volvió a ver desde entonces. De acuerdo con los activistas, se alejó a causa del estrés.

"No hay mucho que pueda decir realmente. Probablemente murió de un corazón roto porque tenía una pareja para toda la vida y él se alejó por el estrés", aseveró el activista Sam Woodrow.

Por su parte, un portavoz de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) sostuvo que “este es un desarrollo realmente triste y es muy molesto escuchar sobre la muerte de este pobre cisne".

"Estamos investigando el incidente angustiante e instamos a cualquier persona con información a comunicarse con nuestra línea de apelaciones. Los cisnes, sus nidos y sus huevos están protegidos por la Ley de Vida Silvestre y Campo de 1981", subrayó.

