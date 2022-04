Clota es una vaca, pero come bizcochos en la merienda. También se acerca corriendo a su dueño cuando la llama y le “hace piquetes” para evitar que se vaya del campo. Sí, leíste bien: Clota es una vaca, pero tiene un vínculo especial con el joven que la salvó cuando ella solo tenía un mes de vida.

Facundo Aguilera tiene 21 años, es de Villa General Belgrano y estudia agronomía. Una madrugada mientras circulaba por la zona del dique Los Molinos, divisó algo al costado de la ruta. Frenó su camioneta y se encontró con una ternerita que había caído de la montaña.

El animal tenía una doble fractura expuesta en las patas traseras y él no dudó sobre cómo actuar. “La cargué y fui a la comisaría a hacer la denuncia por si el dueño la estaba buscando. Pero allá me dijeron que nadie había avisado nada y que había dos opciones: matarla para que no sufra más o cuidarla hasta que aparezca el dueño”, le contó a TN.

Facundo la llevó al veterinario, se hizo cargo de todos los gastos y la ternerita, a la que llamó Clota, se sumó a las mascotas del campo. No imaginaba que tiempo después, en el 2020, iba a convertirse en una protagonista de videos virales de Tiktok.

https://www.tiktok.com/@facuaguilera_ok/video/7082501859105180933?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7069741894212879877

https://www.tiktok.com/@facuaguilera_ok/video/7081047217443720453?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7069741894212879877