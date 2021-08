Un joven colgó la bandera del orgullo gay en el balcón del piso donde vive y recibió una respuesta violenta: le escribieron "Maricón" en la puerta de madera de su casa.

"Me he mudado hace un mes y poco y debo tener vecinos a los que no le gusta ver mi bandera LGTBIQ+ colgada en el balcón de una planta alta… si queremos movida tendremos movida", twitteó el muchacho afectado junto a la foto de la ralladura.

En otro tweet, aseguró: "Muchas gracias a todes! Corazón con destellos mañana iremos a denunciar obviamente! Si algo he aprendido en estos tiempos es que estos seres no me transmiten miedo ninguno, que me tendrán enfrente siempre, y que si no les gusta una bandera… cinco más. Que vayan pasando!".

Me he mudado hace un mes y poco y debo tener vecinos a los que no le gusta ver mi bandera LGTBIQ+ colgada en el balcón de una planta alta… si queremos movida tendremos movida �� pic.twitter.com/YDmlIlwqFF — Meriuh ����️‍����️‍⚧️ (@hausofmerius) August 14, 2021

Días después publicó el mensaje que dejó a sus vecinos contando la situación y advirtiendo que la denuncia ya estaba hecha. Algunos vecinos, de su edificio así como de otros, lo apoyaron poniendo banderas ellos también.

Y por último, un mensajito para los y las vecinos y vecinas del edificio. Que vayan pasando! pic.twitter.com/GNduNQfiPb — Meriuh ����️‍����️‍⚧️ (@hausofmerius) August 15, 2021