Por lo menos 29 mujeres quedaron embarazadas después de tomar pastillas anticonceptivas que tenían placebo en lugar del activo correspondiente en Chile.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de ese país había ordenado en agosto pasado retirar del mercado uno de sus lotes. En ese momento, desde el organismo oficial alertaron por los “blíster con 28 comprimidos, correspondiente a la serie B20034A, con fecha de vencimiento 01/2022” de Anulette CD comprimidos recubiertos, propiedad de Laboratorios Silesia S.A.

Se habían detectado envases con errores en la disposición de las píldoras, es decir, se colocaron placebos en lugar de las pastillas de principio activo y viceversa, además de la falta de ambos tipos de comprimidos.

Según el ISP, no afectó a los productos vendidos en farmacias sino a la presentación clínica que se dirige a las redes asistenciales de salud.

Por su parte, en septiembre hallaron errores en otro lote (B20035A) con similar fecha de vencimiento, por lo que el ISP decidió suspender el registro sanitario al producto.

Hasta el momento, al menos 29 mujeres ya denunciaron que quedaron embarazadas tomando esas pastillas, según el medio chileno TVN.

“Cuando me enteré que estaba embarazada y era por el tema de las pastillas, obviamente, me sentí muy mal, pensé hasta en abortar, al principio”, expresó una joven de 20 años con cinco meses de embarazo. En tanto, otra dijo: “En parte siento que me obligaron a ser mamá a una edad que yo no quería”.

Javiera Canales, coordinadora del área legal de la organización Miles Chile, manifestó su apoyo a las afectadas e indicó que interpondrán un “recurso de protección con el objetivo de interpretar ampliamente la causal de riesgo de vida, para que las que deseen puedan interrumpir su embarazo”.