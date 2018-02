Dani Lessnau, una artista visual de 31 años oriunda de Brooklyn, Nueva York, se animó a llevar a cabo un proyecto nunca antes visto: utilizó su vagina como si fuese el lente de una cámara para captar los momentos más íntimos compartidos con sus amantes, alegando que es una forma de convertir la vulnerabilidad en una fortaleza.

Para ello, la artista debió crear ocho cámaras estenopeicas -funciona utilizando los rayos de luz provenientes de un objeto que luego atraviesan un pequeño agujero para formar la imagen- con viejos frascos de rollo de fotografía. “Inserto una cámara en mi vagina y la sostengo lo que más que pueda. Después, saco un pedazo de cinta para exponer la apertura”, explicó a la revista Bust.

Lessnau contó que es muy consciente de que la cámara se encuentra en el interior de su cuerpo. “Se siente como una penetración. Hay cierto contacto entre la cámara y mi respiración, por lo que se vuelve parte de mi cuerpo mientras tomo la imagen física”.

La artista explicó que los hombres con los que tuvo relaciones aceptaron su forma de expresión. “Sabían que estaba explorando diferentes capas de la intimidad. Les comenté que estaba trabajando en un proyecto y que me gustaría que sean parte de él. Les describí cómo sería y lo que conllevaba y me todos me dijeron que sí”, concluyó.