No es una historia sacada de los Simpsons, pero casi: el triatleta alemán Jaroslav Bobrowski fue echado de un restaurante de de Landshut, en la zona de Bavaria por comer demasiado. El hombre fue a un tenedor libre y pidió más de 100 platos de sushi.

Los encargados del buffet libre Running Sushi no toleraron la comilona de Bobrowski que aprovechó una oferta para comer sin límite por 15,90 euros (unos ochocientos pesos argentinos).

"Ha comido por cinco personas... ¡esto no es normal!", aseguró indignado el dueño del restaurante que le prohibió la entrada al deportista ante el diario Passauer Neue Presse.

Según explicaron conocido del atleta, Bobrowski hace una dieta en la que tiene que estar 20 horas sin ingerir alimentos para luego comer hasta saciarse. "Cuando fue a pagar el camarero no me quiso aceptar la propina", explicó el deportista al diario 'The Local'.

En un capítulo de Los Simpsons, Homero iba a un tenedor libre de pescado y pasaba algo parecido.