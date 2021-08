A la hora de la conquista y el encuentro, la manera de besar puede ser una de las características del otro o de la otra que nos encante o nos desilusione. También existen compatibilidades zodiacales a la hora de besar entre signos de un mismo elemento (aire, fuego, agua, tierra) o entre signos opuestos complementarios.

Así besa cada signo:

* Cómo besa Aries

La lengua de Aries suele ser furiosa y filosa, como una espada, y pobre del que no esté a la atura de semejante despliegue de movimiento energético.

No esperemos la calma, ni la lentitud, ni la paciencia. Más bien todo lo contrario, la impaciencia, pero también el avance y el beso robado que sorprende y enciende todo a su paso.

* Cómo besa Tauro

Con Tauro nos tomamos el tiempo, vamos lento y gozamos como hay que gozar del acercamiento. Cómo se llega al beso, cómo se transitan los momentos previos, es importante para estos señores y grandes besuqueadores. El ritmo es lento y profundo, el sabor es importante, el perfume también.

* Cómo besa Géminis

Volvemos a la velocidad con Géminis. El beso será rápido y movedizo, sin pretensión de profundidad, pero sí con voluntad de juego casi infantil. Y en el medio, ente beso y beso, hay palabras, comentarios, aclaraciones, chistes, chismes y risas. Yapa: los besos robados. Cuidado porque tal vez a Géminis se le ocurra besar a más de uno a la vez.

* Cómo besa Cáncer

Los casamenteros e híper tradicionalistas cancerianos no darán puntada sin hilo, es decir, que no te van a largar un beso sin anillo, sin amor y promesa de hijos. El beso irá siempre con calidez extrema, mojado, cuidado y con delicadeza.

* Cómo besa Leo

Leo está en su propio mambo y, como todos los signos de fuego del zodíaco, impone sus propias reglas de juego. Aburridísimo. Ideal para complementar con aquellos que se dejan llevar. El beso leonino tiene su corolario en los alardes de "ser buen besador". La dificultad: bajarle el ritmo y sacarle la manija.

* Cómo besa Virgo

Virgo se toma su tiempo, sin apuro y va paso a paso. A veces les cuesta abrirse al encuentro con el otro, y eso se traduce en su manera de besar.

Si son muy fóbicos, te cortan de golpe y te dejan en pleno desconcierto. El peligro: que, mientras están en el asunto se pierdan en pensamientos lejanos, analíticos y complicados.

* Cómo besa Libra

Libra es un besador perfecto. Cuando uno avanza, Libra deja espacio y espera… y conoce el mejor momento para contrarrestar el movimiento.

Libra se complementa al compás del ritmo más armonioso: son bocas húmedas, seguras y candentes. En el medio, una charla, un vino y una buena música no faltarán para acompañar el gran momento.

* Cómo besa Escorpio

Escorpio es el besador más intenso. La química que logra en ese encuentro hace alquimia con la tuya para producir una fusión inesperada de la que costará largo tiempo desprenderse. El beso apasiona y ata hasta hasta límites insospechados. No te besa, te hipnotiza, te controla y todo se vuelve muy fuerte, demasiado rápido.

* Cómo besa Sagitario

El beso será juguetón, divertido, aventurado. Los lugares serán los más insólitos tanto adentro como afuera: al borde de una cornisa o en un piso 20, el sagitariano se siente más cómodo para conectarse a la profundidad en una fiesta o un boliche que en el interior de la casa. Pero además, el beso no se queda en los labios, moja la nariz, las mejillas, hasta que ya pasa (demasiado rápido) de beso a otro tema. Reina el fuego, el movimiento y la ansiedad. Lo imposible: bajarle un cambio.

* Cómo besa Capricornio

Besos protocolares en tiempo y forma, cuando hay que besar, ni antes ni después y con el consentimiento ajeno. La espontaneidad del procedimiento del robo de un beso le es totalmente desconocida. Los límites son claros y los movimientos contundentes y penetrantes. Mucho pico, mucho beso formal, mucho tiempo de ensayo hasta llevar el beso a la perfección.

* Cómo besa Acuario

Besos locos, besos sorpresa, besos de a tres o cuatro lenguas, a chicos y a chicas, entre amigos. Muchas bocas que se baten en un mismo espacio temporal, la orgía será infinita. El beso será original o no será. Nada se tolera mucho tiempo en un mismo lugar. El después: si te he visto no me acuerdo.

* Cómo besa Piscis

La imaginación potencia el poder del beso y lo hace estallar en un océano de intensidades. Son besos fusionantes, por lo que no hay que temer perderse en el otro. Riesgo de despersonalización. La unión hace la fuerza y precipita a lugares del cosmos insospechados. Romanticismo a pleno. Llanto y profundidad de encuentro. Sensiblería pura, un ariano se muere de aburrimiento.

Fuente: FM Córdoba