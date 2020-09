Es normal que todos cometamos errores durante una relación. Si hay amor, confianza, cariño y respeto sabremos aceptar que nos equivocamos y aprenderemos a no caer en lo mismo para prosperar sentimentalmente. Pero hay veces que el grado de ofensa es tan grande que puede destruir por completo una relación y no nos percatamos de ello hasta que es demasiado tarde.

Cada signo zodiacal tiene virtudes y defectos, sin embargo, hay actitudes que deben trabajar para evitar dañar el corazón de la persona que aman. El portal Horóscopo Negro nos dice cómo cada signo puede destruir una relación sin saberlo.

Aries

El imprudente y temperamental carácter de Aries puede confundir a su pareja ya que se deja llevar por su impulso y euforia. Un día puede ser demasiado cariñoso y otro distante; su estado de ánimo influye en sus emociones y si no logra controlar su ímpetu puede alejar a su ser amado.

Tauro

Suele resistirse a los cambios y no es flexible cuando su pareja se lo pide, lo cual, puede dañar los sentimientos de su amado o amada. A Tauro no le agrada salir de la rutina, pero por el bien de una relación puede hacer excepciones.

Géminis

El problema de Géminis es que le cuesta establecer sus prioridades, por lo que tiende a no darle la suficiente importancia a una relación sentimental. Desde luego no significa que no quiera a su pareja, le cuesta percatarse que es muy importante en la vida de esa persona. Sin embargo, cuando toma conciencia del amor que hay entre los dos es capaz de hacer feliz a su ser amado.

Cáncer

El signo más sentimental del Zodiaco tiene miedo de salir lastimado así que suele esconder y reprimir sus emociones. Esto puede ser interpretado por su pareja como una señal de que no hay nada entre ambos y se alejará por más triste que le parezca. Hay veces que es mejor arriesgarse un poco para obtener lo que deseamos.

Leo

Suele concentrarse en sí mismo, en lo que desea y siente y se olvida de que su pareja también tiene necesidades. Leo debe darse cuenta que el mundo no gira alrededor suyo y el problema es que cuando se percata de ello es demasiado tarde.

Virgo

Busca la relación perfecta, lo cual no existe. Invierte mucho esfuerzo en tratar de arreglar los pequeños defectos de su pareja, pero no se percata que él también tiene errores y áreas de oportunidad. Además, debe recordar que amar significa aceptar a una persona con sus virtudes y defectos.

Libra

En su intento por llevar una relación armoniosa termina siendo bastante pasivo y eso puede desesperar a su pareja. Libra suele guardarse las cosas hasta que ya no puede y explota, evidentemente, eso confunde a su compañero y se alejará.

Escorpio

Cuando Escorpión se enamora se convierte en ser posesivo que desea controlar de inicio a fin a su pareja. Además, suele tener ideas negativas y pensará que su amor no es correspondido, lo cual, no siempre es cierto.

Sagitario

Le gustan las emociones fuertes y la aventura, pero debe aprender que en una relación no solo se trata de diversión, también hay responsabilidades. Las parejas de Sagitario suelen cansarse de su actitud tan ligera e irresponsable.

Capricornio

Capricornio se pone metas muy altas y desea que su pareja cumpla con esas expectativas, sin embargo, debe entender que las personas no piensan igual que él ni tienen los mismos objetivos. Una relación se trata de compartir y cada quien se mueve a un ritmo diferente; si toma conciencia de ello hará feliz a su pareja.

Acuario

Le cuesta expresar sus sentimientos, lo que provoca que sus relaciones no lleguen lejos. Acuario necesita tiempo para confiar en el amor, pero no todas las personas tienen demasiada paciencia, así que debe mostrar aunque sea un poco de lo que siente.

Piscis

Este signo tiene una forma muy particular ver la realidad. Es soñador, creativo y muy imaginativo, por lo que cree que todos tienen la misma perspectiva y cuando se percata que cada persona es un mundo y piensa diferente se decepciona fácilmente. Para disfrutar el amor debe entrar al mundo que sueña su pareja y comprenderlo.

Fuente: La Opinión