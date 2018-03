Activistas revelaron estas horribles imágenes del interior de un mercado vietnamita de carne de gato donde los felinos son despellejados y descuartizados para un plato de comida conocido como "pequeño tigre".

Un rescatista de animales identificado solo como Quyen filmó dentro del mercado Quan Binh Tan, en la ciudad Ho Chi Minh (ex Saigón), el mes pasado en un intento de crear conciencia sobre este comercio, informó el diario británico DailyMail.

Se cree que la carne de gato, o "pequeño tigre" como se presenta en los restaurantes, brinda fuerza y agilidad al humano que la ingiere en Vietnam, así como también se cree que previene la mala suerte. Los platos pueden llegar a costar USD 80.

El video de Quyen muestra que algunos de los gatos llevan collares, lo que sugiere que podrían haber sido arrebatados de hogares y ahora están esperando su destino de ser asesinados y cocinados.

Michele Brown, directora ejecutiva de la organización benéfica Fight Dog Meat, lanzó el clip impactante para concientizar sobre el poco conocido comercio de carne de gato.

"Recientemente, la carne de perro ha atraído mucha atención, pero los gatos casi no la reciben. Esto me frustró, así que decidí exponer uno de los mercados callejeros", dijo la activista australiana Michele Brown. "La tradición está envuelta en la superstición. La carne se come al comienzo de cada mes para evitar la mala suerte, aumentar la libido e incluso para obtener la agilidad del gato. Pero es una situación terrible".

Los carniceros quieren carne dura, así que aterrorizan a los gatos con la creencia de que eso los llenará de adrenalina. "Los gatos son sensibles al espacio, por lo que los tiran a todos en las jaulas de la muerte, sacan algunos para matarlos y ponen los cadáveres en la parte superior".

Brown dijo que algunos de estos gatos son animales domésticos secuestrados en las calles, y agregó: "Se puede escuchar lo aterrorizados que están".

Los informes señalan que Vietnam prohibió los restaurantes para gatos en 1997 durante una plaga de ratas, pero Brown dijo que la industria ha prosperado a pesar de la ley.

Fuente: Infobae