Hace más de diez años el mundo conoció a 'la niña más linda del mundo'. Se trata de Thylane Blondeau, una francesa que hoy tiene 18 años y una consolidada carrera en el mundo del modelaje. Así se ve actualmente.

Thylane Blondeau, hija del futbolista Patrick Blondeau y de la diseñadora de moda Veronika Loubry, nació el 5 de abril de 2001 en Aix-en-Provence, Francia. Se volvió famosa a sus cuatro años tras participar en un desfile del diseñador francés Jean-Paul Gaultier, quien la comenzó a llamar "la niña más linda del mundo".

Sin embargo, en años anteriores ya había llamado la atención de miles de personas al aparecer en la revista 'Vogue'. Su aparición provocó una gran polémica sobre la edad adecuada en la que una niña debería trabajar en las pasarelas.

Hoy, 14 años después, sigue siendo reconocida por su apodo, tiene consolidada una carrera en el mundo del modelaje y trabaja para importantes marcas como Juicy Couture y Dolce & Gabbana. En estos años ha sido embajadora internacional de L'Oréal Paris y ha desfilado en importantes eventos como en el de la Semana de la Moda de París y de Londres. A sus 17 años fundó su propia marca de ropa: Heaven May.

Además del modelaje, Blondeau ha participado en diferentes comerciales y producciones cinematográficas. La primera película en la que actuó fue 'Belle y Sebastián: la aventura continúa', un largometraje francés que se estrenó en 2015 y que era una secuela de una cinta creada en 2013.

Otro de los proyectos en los que apareció fue la serie No Filters (Sin filtros), con Óscar Casas, el hermano del reconocido actor Mario Casas. En la producción, estrenada hace poco, los dos revelan secretos de amor y otro tipo de confesiones.

Blondeau también ha compartido set con Óscar Casas en un comercial de la nueva fragancia Amor Amor de Cacharel. Tras la producción y la propaganda, muchos fanáticos comenzaron a soñar con la posibilidad de que ellos dos pudieran ser una pareja real, pero Casas tiene su corazón ocupado con la actriz Begoña Vargas; además, Blondeau también tiene pareja.

El año pasado ocupó el primer lugar de 'Los 100 rostros más bellos del 2018'. La clasificación, creada por el crítico de cine británico TC Candler, es considerada como uno de los listados de belleza con mayor diversidad en el mundo. "Gracias a TC Candler y a todos los que votaron, nunca habría creído que sería la número uno otra vez", aseguró en su Instagram en aquella fecha.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Blondeau sigue siendo famosa en el mundo entero no solo por ser 'la niña más linda del mundo' sino por su carrera. En sus redes publica fotos de las pasarelas a las que asiste y también imágenes de su vida cotidiana: paseos, fiestas y vida amorosa. Gracias a esto, se supo que tiene una relación con el francés Milane Meritte, un reconocido DJ.

El pasado mes de abril cumplió 18 años y lo celebró con un viaje a las Bahamas, del cual publicó fotografías en sus redes sociales. En los 'post' de su Instagram, la joven agradeció a sus amigos y a todas aquellas personas que le han ayudado en su carrera como modelo y actriz.

"Gracias a todas las personas con las que trabajé que siempre me trataron como una pequeña princesa y confiaron en mí. Y quiero agradecer a mi increíble familia y amigos que sé que siempre me respaldarán, pase lo que pase, gracias a mi madre por esta increíble vida en la que ella me trató. Quiero agradecer también a mi pequeño hermano, mi padrastro, y a mi novio que me hace feliz todos los días", dijo.