La manera de mostrar atracción por una persona es algo característico de un individuo y su signo del zodiaco puede darnos una pista de cómo lo hacen. De esta manera, cada signo del zodiaco demuestra cuando se siente enamorado de alguien:

Aries

Siendo uno de los signos más llamativos, extrovertidos y confiados, es raro que un Aries lo mantenga en secreto si se siente atraído. "Son los más avanzados entre los signos del zodiaco, así que sabrás de inmediato si les gustas o no", dice el astrólogo Deniz Kilic. A estos signos de Fuego no solo les gusta hacer el primer movimiento, sino que también disfrutan la persecución.

Tauro

El toro de Tauro es un signo de tierra fijo gobernado por Venus. Según la astróloga Lara Mckean, ser un signo fijo significa que tienden a permanecer en su lugar. "Si no fuera por Venus, el planeta que representa el amor, el romance, la belleza, entre otras cosas, el registro de amor de Tauro sería bastante escaso", dice ella. "Por suerte, los taurinos han afinado sus sentidos y se sienten profundamente, por lo que si encuentran a alguien que les interese, hay signos reveladores".

Géminis

"Dualista por naturaleza, a veces no sabes con qué te vas a encontrar", dice Mckean. Los géminis son "comunicadores de igualdad de oportunidades". Es decir, hablarán con cualquiera. Pero si un géminis está empezando a enamorarse de alguien, las cosas pueden volverse confusas. "Uno de los gemelos Géminis será real hacia ti, mientras que el otro estará frío", dice ella.

Cáncer

Los cánceres aman nutrir. Según Kilic, sabrás que les gustas porque intentarán alimentarte y colmarte de afecto y regalos. Sólo quieren asegurarse de que estés cómodo.

Leo

Los signos de fuego son conocidos por hacer todo lo posible. Entonces, cuando se trata de atracciones, no es de extrañar que Leo no sea del tipo sutil. Según Kilic, intentarán seducirte con grandes gestos y atención. Tampoco tienen miedo de las demostraciones públicas de afecto.

Virgo

Virgo podría tener una disposición nerviosa. Según Mckean, su "estado de atracción" es bastante moderado porque a menudo están ocupados estudiándote. "Su enamoramiento podría no ser notadoporque no les gusta ser molestos", dice ella. "Pero mientras están enamorados, te observarán, notarán tus patrones, tus hábitos y tus gustos y aversiones. Todo esto lleva tiempo". Sabrás cuándo le gustas a un Virgo cuando empiecen a hacerte pequeños favores sin que te lo preguntes.

Libra

Los libras son gobernados por Venus. Así que no es de extrañar que amar a un Libra sea "uno de los aspectos básicos de la vida, como el agua o la comida", dice Mckean. "Cuando te están enamorando, no lo guardan en secreto. Compartirán con los demás lo increíble que creen que eres. No son tímidos al hacer el primer movimiento, aunque algunos de ellos puede actuar tímidamente, es solo un acto".

Escorpio

Los escorpios tienden a ser reservados y les encanta mantener sus cartas cerca de su pecho. Pero cuando un Escorpio encuentra a alguien a quien no puede resistir, lo sentirás, dice Mckean. Por lo general, comienza con la mirada clásica de escorpio. "Harás cualquier tarea o actividad e inexplicablemente darás la vuelta porque sentiste el peso de su mirada en ti", dice ella..

Sagitario

De todos los signos del zodiaco, Sagitario valora más su libertad. Son conocidos por estar ocupados y siempre en movimiento. Debido a que es difícil localizarlos, Kilic dice que es posible que ni siquiera te des cuenta de que a Sagitario le gustas de inmediato. Pero si te invitan a que te unas a ellos en uno de sus viajes, es una buena señal.

Capricornio

Los capricornianos son conocidos por ser bastante reservados y disciplinados. Para ellos, todo es trabajo antes de jugar. Para cuando se "permiten" encontrar un compañero, Mckean dice que probablemente estén contentos con el lugar en el que se encuentran en su carrera.

Acuario

Sabrás que a Acuario le gustas cuando te hagan parte de su mundo. Según Kilic, este signo de aire suele tener un gran círculo de amigos. Si creen que eres material de relación, probarán las aguas permitiéndote conocer a sus amigos.

Piscis

"El pez es bueno para guardar secretos, pero también llevan el corazón en la manga", dice Mckean. "Románticos naturales, es posible que no puedas saber si un piscis está soñando despierto o enamorándose". Según ella, los signos reveladores de un piscis es que se vuelven increíblemente consistentes contigo.