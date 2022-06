En las últimas horas se viralizó una conversación donde una persona de Buenos Aires consultó a un grupo de bromatólogos si podía comer la carne que compró ya que le había venido con una bala, la inesperada inquietud generó graciosas repercusiones.

"Bromatología En Casa" es un movimiento generado por un equipo especializado en Ingeniería Agroalimentaria, que se dedica a compartir inquietudes diarias y las respuestas del caso a través de las redes sociales, pero hubo una publicación que sorprendió hasta a los experto.

Una mujer envió un mensaje contando que su mamá había comprado carne en una negocio de Carmen de Patagones y el corte tenía una bala. "¿Presenta algún tipo de riesgo consumirla? Sacándole la bala obviamente", señala la usuaria con emoticones de risa. Desde "Bromatología En Casa" solo atinaron a poner "ojos de sorpresa".

La publicación en Twitter se llenó de comentarios, por lo absurdo de la situación: "El carnicero solo visita el frigorífico de noche y a campo abierto", "producto no apto para microondas", "Creo que así no se sacrifican a las vacas pero como no soy matarife no opino", "pidió bola de lomo y le dieron bola de plomo", entre otros.

