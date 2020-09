Comprar artículos por Internet a veces pueden traer sorpresas, ya que podemos recibir el producto equivocado o con algún defecto que requiera recambio. Sin embargo, una chica de la provincia española de Valencia experimentó algo más que una decepción cuando, al abrir un bolso que había comprado en la plataforma china Aliexpress, fue picada por un escorpión.

Primero, la joven no entendió lo que había pasado y solo sintió un fuerte dolor en un dedo, pero luego se dio cuenta de que le había picado el peligroso arácnido.

"Claro que no sabía qué tipo de escorpión era ni nada", contó Judith al medios locales. "Me tuve que ir al hospital y allí me dijeron que tenía que hacer una denuncia sobre todo lo que había pasado", precisó.

"Lancé el bolso y me puse a llorar y a gritar porque era un dolor terrible, como si me estuviese quemando el dedo. Todo el pulgar se me empezó a dormir y entonces vimos cómo salía el escorpión del bolso por encima de la cama", relató la joven.

Judiht, vecina de Algemesí, compró un bolso por internet a una compañía china. Cuando lo recibió, metió la mano dentro y recibió un picotazo de un escorpión.



Judith llegó al hospital con las fotos del escorpión, aunque eso no fue suficiente para que los médicos supieran qué tipo de medicación le tenían que dar. Entonces, el hospital contactó con los biólogos del Bioparc de Valencia para pedirles ayuda.

El animal resultó ser un escorpión chino, también llamado escorpión dorado de Manchuria, que habita en China, Corea, Mongolia y Japón. Su veneno es neurotóxico y puede provocar alteraciones neurológicas y, en algunas ocasiones, la muerte. Afortunadamente, el ejemplar que picó a Judith era poco venenoso y la joven no tuvo que lamentar más que dolor.

Judith contactó con Aliexpress, donde le dijeron que reciben mercancías empaquetadas en plástico de diferentes vendedores, por lo que el animal ya estaba dentro de la caja cuando la recibieron.

Después de esto, decidió presentar una demanda judicial, aunque reconoce que resultará difícil por lo inédito de la situación.

Por las dudas, ella guarda todas las pruebas: los certificados médicos que constatan el hecho, el bolso tal cual lo recibió y el mismo escorpión dorado de Manchuria que le picó el dedo. Aunque ya está muerto y descansa en un frasco con Alcohol.

Fuente: Crónica