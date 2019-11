Victoria aprovechó unas ofertas en Internet y compró un ventilador. Sin embargo, fue engañada. Al no poder creer lo que le había pasado, decidió compartir su historia en su cuenta de Twitter. A las pocas horas, se hizo viral.

El hilo comenzó: “Me compré un ventilador”. Y continuó: “Vi la primer foto y dije WOW ALTO VENTILADOR. Hoy me llego y lo acabo de armar. Me río para no llorar”. Junto con el texto compartió dos fotos.

En una se ve al producto tal como estaba en la publicación que ella compró. Mientras que en la segunda, aparece la chica al lado del ventilador para medir el tamaño del producto que le llegaba a la cintura.

Enseguida, muchos seguidores comentaron el tweet, que rápidamente superó las 1.300 interacciones. Para la sorpresa de Vicky, muchos usuarios compartieron sus fotos con el mismo ventilador y contaron la desilusión que se llevaron al no haber leído la letra chica.

“No sos la única”, escribió una chica y compartió su foto con el ventilador.

Otra, dijo que se sintió estafada pero al menos es de color rosa. “Acá mi novio fracasando fuerte también! Me voy a morir de risa!“, “No fuiste la única. Y yo compré dos“, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

Algunos más originales la convirtieron en meme, donde le estiraron la pierna para que el ventilador sea de su altura o le agregaron un aire a la fotografía.

Ante tanto repercusión y con humor, escribió: “Gente me dijeron que si pongo la marca puedo ganarme un tele. Espero colaboren con la causa. ‘Suzica’ has marcado un antes y un después en mi vida".

Fuente: Mitre