Una joven asistió a una feria de ropa con una amiga y en cuestión de horas se volvió viral gracias a lo que había dentro de la "carterita" que compraron. Las reacciones en la red social del pajarito llegaron en manada luego de que Josefina publicara una foto del prospecto de Rivotril que encontraron, el cual se encontraba junto con unas monedas de diez centavos.

Sin siquiera pensar que causaría tanta revolución, la joven publico en su cuenta de Twitter su experiencia en la feria, y los retuits, comentarios y me gusta estallaron: "Fuimos con una amiga a una feria de ropa y ella se compró una carterita. Lo que encontramos adentro", señaló, junto con la foto de lo que hallaron dentro. El tuit no tardó en alcanzar más de 54.000 me gusta, y en los cientos de comentarios había de todo.

"Instagram de la feria", "Fui en busca de cobre y encontré oro", "Pregunta una amiga donde se consigue la carterita", "¿Si está vencido pega más fuerte o no funciona?", fueron algunos de los comentarios que surgieron al viralizarse la foto. La mayoría, en modo de chiste, se mostraba ansiosa de conseguir la dirección del lugar para poder ir. En cambio, hubo algunos que también optaron por mostrar objetos insólitos que encontraron al comprar algo.

Una de las usuarias que se sumó al hilo, y al igual que Josefina, mostró con que se había topado ella, tuiteó: "Yo en un saco que compré encontré esto", acompañando la publicación con una imagen de un billete de 10.000 Australes, del Banco Central de la República Argentina. Si bien no alcanzó la repercusión que tuvo el tuit de Josefina, la usuaria logro más de trescientos me gusta al contar su experiencia.

Al ver el éxito que tuvo su publicación, la joven, que encontró el fármaco en su nueva cartera, decidió redoblar la apuesta, por lo que nuevamente tuiteó acerca de otra cosa inesperada que se encontró junto a su amiga. Esta vez, indico que, junto con el rivotril, hallaron un recibo del 2004, en donde la dueña del misterioso bolso había googleado acerca del vencimiento del clonazepam.

